Cİngöz Recai'nin galasına Meryem Uzerli'nin dekoltesi damga vurdu!

Cingöz Recai filminin galasında Meryem Uzerli rüzgarı.

Galaya katıldığı derin göğüs dekolteli kıyafetiyle gözleri üzerind toplayan güzel oyuncu sempatik hareketleriyle de herkesin dikkatini çekti.Başrollerini Kenan İmirzalıoğlu ve Meryem Uzerli'nin üstlendiği Cingöz Recai filminin galası KANYON AVM'de yapıldı.

ONLARLA TANIŞTIĞIM İÇİN ŞÜKREDİYORUM

Meryem Uzerli gala gecesinde kendine uzatılan mikrofonları da geri çevirmedi.Uzerli yaptığı açıklamada " Çok güzel enerjisi olan bir film. Ben Haluk Bilginer ve Kenan İmirzalıoğlu'yla tanıştığım için Allah'a şükrediyorum. Çok güzel bir kadro olduk." ifadelerini kullandı.