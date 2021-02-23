Çiftlik Bank Soygununu Diziye Çevirdiler! Tosun Dizisinin Çekimler Başlıyor!

Çiftlik Bank soygunun hiçbirimiz unutmadık! Son yılların en büyük dolandırıcılıklarından biri olan Çiftlik Bank yüzünden onlarca hatta binlerce vatandaşımız mağdur olmuştu. Çiftlik Bank’ın kurucusu olarak bilinen Mehmet Aydın ise kaçmış ve tekrar bulunamamıştı. Gelen son haberlere göre ise Çiftlik Bank soygunu diziye çevrilecek!

Mehmet Aydın ya da bir çoğumuzun bildiği ismiyle Tosuncuk… Tosuncuk kurduğu çiftlik bank sistemiyle onlarca vatandaşımızın mağdur olmasına sebebiyet vermişti. Hala kayıp olan ve ekipler tarafından aranan Tosuncuk ise hala yakalanamadı.

DİZİYE DÖNÜYOR

Tosuncuk hala firardayken son yılların en büyük dolandırıcılığının diziye çevrileceği duyuruldu! Gelen iddialara göre Mehmet Aydın’ın skandal olan dolandırıcılık hikayesi Çiftlik Bank için dizi çekimleri başlayacak.

YÖNETMENİ BELLİ OLDU

Çiftlik Bank skandalını konu alacak dizinin ise yönetmeni bile belli! Yönetmen koltuğunda gelen iddialara göre Özer Feyzioğlu oturacak.

TOSUN DİZİSİ

Dizinin isminin ise “Tosun” olacağı da diğer iddialar arasında.

Tosun ismi ise Çiftlik Bank’ın kurucusu Mehmet Aydın’dan gelmekte. Aydın’a Tosuncuk lakabı verilmişti.

SEVGİLİSİYLE KAÇTI

Tosuncuk ise tüm bu yılan hikayesi gibi olan dolandırıcılıktan sonra sevgilisi ile yurtdışına kaçmış ve lüks bir hayat yaşamaya başlamıştı. Şimdi ise bu hikâye ekranlara taşınacak!

DİZİ 6 BÖLÜMDEN OLUŞACAK

Tosuncuk tarafından kurulan Çiftlik Bank ve sonrasını konu olacak dizinin ise mini dizi olarak yapılması planlanıyor. Mini dizi 6 bölümden oluşacak.

EXXEN’DE YAYIMLANACAK

Tosun adlı mini dizinin ise Acun Ilıcalı tarafından kurulan Türkiye’nin en yeni dizi platformu Exxen’de yayımlanacağı duyuruldu.

DİJİTAL SANATLAR

6 bölümlük mini dizinin yönetmen koltuğunda ise Özer Feyzioğlu oturmakta. Dijital Sanatlar tarafından çekilecek dişinin adı ise Tosun Paşa ya da Tosun olacak.

Dijital Sanatlar tarafındansa daha önceden Müslüm, Ayla ve Naim gibi oldukça ses getiren yapımlar ekrana taşınmıştı. Bu yapımında yine başarılı olması bekleniyor.

ÇALIŞMALAR BAŞLADI

Diziye dair ise çalışmalar başladı. Oyuncu seçimleri ve çekim çalışmaları ise hala devam etmekte. Dizinin oyuncu kadrosu meydana geldikten sonra ise gerek Exxen gerekse Acun Ilıcalı tarafından duyurulacaktır.

Tosuncuk karakterine kimin hayat vereceği ise merak edilen asıl soru işareti oldu.