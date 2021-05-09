Chloe Loughnan'ın Yeni Sevgilisi Andy O'Connell Kimdir? Chloe Loughnan'ın Yeni Aşkı!

İki sene önce ünlü şarkıcı Serdar Ortaç ile evliliğini sonlandıran İrlandalı ünlü model Chloe Loughnan, önceki günlerde sosyal medya hesabından bir paylaşım yapmış ve bu paylaşımı ile dikkatleri üzerine çekmişti. Yapılan araştırmalar sonucunda Serdar Ortaç’ın eski eşi Chloe Loughnan’ın gönlünü Andy O'Connell isimli bir futbolcuya kaptırdığı bilgisine ulaşıldı. İrlandalı model Chloe Loughnan, başarılı şarkıcı Serdar Ortaç ile olan evliliğini 2019 senesinde tek celsede sürpriz bir şekilde bitirmişti. Türkiye’nin en sevilen şarkıcıları arasında bulunan Serdar Ortaç ile evliliğini sonlandıran başarılı model Chloe Loughnan, boşanması ardından aşk hayatında süren uzun süreli sessizliğini sosyal medyadan yapmış olduğu paylaşım ile takipçilerine duyurdu.

28 yaşında olduğu öğrenilen model Loughnan, geçtiğimiz günlerde erkek arkadaşı ile bir fotoğraf paylaşmış ve üzerine “Benim” şeklinde bir açıklama paylaşmıştı. Futbolcu olduğu öğrenilen yeni sevgili Andy O'Connell de kendi sosyal medya hesabından Chloe Loughnan ile bir fotoğraf paylaşmış ve paylaşmış olduğu fotoğrafın üzerine “Seni seviyorum” şeklinde bir not yazmıştı. Serdar Ortaç’ın 2019 senesinde boşandığı eski eşi İrlandalı 28 yaşındaki model Chloe Loughnan’ın kalbini Andy O'Connell isimli bir futbolcuya kaptırdığı öğrenildi. Bunun yanı sıra, ünlü model Chloe Loughnan’ın yeni sevgilisi futbolcu Andy O'Connell’in İrlanda'nın Avondale United isimli futbol takımında oynadığı bilgisine ulaşıldı.

Serdar Ortaç ile olan evliliğini 2019 senesinde sona erdiren 28 yaşındaki İrlandalı model Chloe Loughnan, eğer yeni aşkı futbolcu Andy O'Connell ile evlenirse eski eşinden nafaka alamayacak. Ünlü şarkıcı Serdar Ortaç’ın eski eşi Chloe Loughnan’a 1 milyon TL tazminatı 24 ay taksit ile ödemeyi kabul ettiği biliniyordu. Fakat ünlü şarkıcı Serdar Ortaç’ın maddi problemler sebebi ile bir süre ödeme yapamadığı Loughnan’ın yapmış olduğu açıklamalar ile ortaya çıkmıştı.