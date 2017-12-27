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Cenk Tosun , O Ses Türkiye'de sahneye çıktı !

Acun Ilıcalı , Cem Yılmaz ve Aleyna Tilki'nin ardından Cenk Tosun'un da programa katılacağını açıkladı. Beşiktaş'ın yıldız golcüsü Cenk Tosun, O Ses Türkiye Yılbaşı Özel programı için sahneye çıkarak şarkı söyledi.

27 Aralık 2017 Çarşamba 16:47
Cenk Tosun , O Ses Türkiye'de sahneye çıktı !

Hadise, Murat Boz, Yıldız Tilbe ve Gökhan Özoğuz’un jüri koltuğunda oturduğu O Ses Türkiye programı yılbaşına bomba bir giriş yapacak.Acun Ilıcalı , Cem Yılmaz ve Aleyna Tilki'nin ardından Cenk Tosun'un da programa katılacağını açıkladı. Beşiktaş'ın yıldız golcüsü Cenk Tosun, O Ses Türkiye Yılbaşı Özel programı için sahneye çıkarak şarkı söyledi.

Cenk Tosun'un "O Ses Türkiye" programının yılbaşı bölümü için şarkı söylediğine dair görüntüler sosyal medyada büyük yankı uyandırdı. 

Cenk Tosun'un yanı sıra sevilen teknik direktör Yılmaz Vural'ın da yılbaşı gecesinde sahneye çıkacağı öğrenildi.

”O Ses Türkiye” yılbaşı özel bölümüyle 31 Aralık Pazar akşamı saat 20.00’de TV8 ekranlarında olacak.

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