Cemre Gümeli Kimdir? Yaşı, Boyu ve Bilinmeyenleri

Cemre Gümeli, 24 Eylül 1993 tarihinde dünyaya gözlerini açmıştır. İstanbul doğumlu olan Gümeli, Türk dizi oyuncusudur. 172 cm boyunda olan genç oyuncunun kilosu ise 55’tir. Başarılı ismin terazi burcu olduğu öğrenilmiştir. Saç ve göz rengi kahverengi olan oyuncunun bir kardeşi bulunmaktadır. Annesinin ismi Gaye Gümeli babasının ismi ise Doğan Gümelidir.

Cemre Gümeli, çocukluk yaşlarında bale, piyano ve solfej eğitimi almıştır. İlkokula giderken arya sanatçısı olmak isteyen oyuncu, kendisinin küçüklüğünde erkek gibi bir çocuk olduğunu söylüyor. Her zaman pantolon giyen, kısa saçlı ve vücudunun her yerinde yara olan bir çocukmuş. Pembe rengi hiç sevmiyormuş ve yerinde duramıyor, çok hareketliymiş. Barbie bebekten de nefret eden Gümeli, çocukluk yıllarında oyun olarak hayata dair şeyleri seçtiğini ifade etmiştir. Örneğin çevresindeki insanların mesleklerini oyun yapıp oynamayı çok sevdiğini söyleyen oyuncu, küçük yaşlarda genel olarak futbol oynadığını açıkladı. Çoğu zaman dans edip tiyatro yapan başarılı isim, ailesinin kendisini gece 2'de eve zor soktuğunu anlatmıştır.

Oyuncu lisans eğitimini ise İstanbul Bilgi Üniversitesi Sanat ve Kültür yönetimi bölümünde okumuştur. Oyunculuk kadar dansı da çok sevdiğini açıklayan oyuncu, müzikal tutkusu olduğundan bahsediyor. Haldun Dormen'in Ekol Drama Sanat Evi'nde yapılan bir çalışmaya katıldığını söyleyen Gümeli, lise sona geldiği zaman oyunculuk isteğinin tamamen oturduğunu açıklıyor. Yine de konservatuar sınavlarına girmeyen oyuncu, bunun sebebi olarak ise oyunculuk kadar diğer sanat dallarına da meraklı olduğunu söyledi.

Gençlik yıllarında New York'a giden Cemre Gümeli, 5 buçuk ay boyunca orada kaldığını ve oyunculuk kariyerinin profesyonel anlamda bu şekilde başladığını açıklamıştır. Tüm vaktini tiyatroda geçirdiğini söyleyen Gümeli, ülkesine döndüğü zaman kendini hazır hissetmiş ve “Tatlı İntikam” ekibinin içinde yer almış. Bu durum ailesi için ise şaşırtıcı olmamış çünkü oyunculuk mesleğine olan eğilmi bilinen bir durummuş.

Cemre Gümeli’nin ilk televizyon dizisi macerası 2016 senesinde “Tatlı İntikam” isimli projede hyayat verdiği “Simay” karakteri ile başlamıştır. Elimi Bırakma dizisinde ise canlandırdığı Cansu karakteri oyuncunun parladığı roldür.