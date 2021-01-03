Cem Yılmaz ve Seranay Sarıkaya barıştı mı? Cem yeniden takipte!

Cem Yılmaz ve Seranay Sarıkaya'nın barıştığı iddia edildi.İddiaların çıkış neden ise Cem Yılmaz'ın eski aşkı Serenay Sarıkaya'yı yeniden takip etmeye başlamış olması oldu. Cem Yılmaz'dan Serenay Sarıkaya hamlesi!

Önce sildi!

Cem Yılmaz ve Seranay Sarıkaya ayrıldıktan sonra birbirlerini sosyal medya platformu instagramda takip etmeye devam ediyordu. Fakat yılbaşı akşamı Cem Yılmaz flaş bir hamle yaparak eski aşkı Seranay Sarıkaya'yı takipten çıktı. Bu olay magazin gündemine bomba gibi düşerek birçok habere konu oldu. Cem Yılmaz'ın yılbaşında Seranay Sarıkaya'yı takip etmeyi bırakması üzerine çok fazla yorum yapılarak "Cem , Seranay'ı unuttu" denildi. Neden takip etmeyi bıraktığı ise merak konusu oldu. Seranay ise Cem Yılmaz'ı takip etmeye devam ediyordu.

Cem Yılmaz çıkan haberlerden sonra flaş bir hamle daha atarak Seranay Sarıkaya'yı yeniden takip etmeye başladı. İkili şu an birbirlerini takip etmeye devam ediyor. Cem Yılmaz'ın instagram hesabında ikilinin beraber çekilmiş fotoğrafları duruyor. Bu durum barışmış olabilecekleri iddiasının ortaya çıkmasına neden oldu.

Cem Yılmaz Defne Samyeli ile aşk yaşarken birdenbire ayrılmış ve bunun nedeninin Seranay Sarıkaya olduğu ortaya çıkmıştı. Defne Samyeli'den ayrılan Cem Yılmaz , Serenay Sarıkaya ile aşk yaşamaya başlamıştı. Fakat Cem Yılmaz ve Seranay Sarıkaya aşkı uzun sürmemiş yaklaşık 10 ay sonra ayrılmışlardı. Sadece ayrılık haberlerini doğrulayan çift bu konu hakkında başka hiçbir açıklama yapmamıştı.

Cem Yılmaz'ın son hamlesi ise şaşırttı önce eski aşkı Serenay Sarıkaya'yı silip sonra yeniden eklemesi kafaları karıştırdı. Cem Yılmaz'ın bu adımı sosyal medyada bomba etkisi yaratarak barış sinyallerimi yolluyor denildi. Fakat ikiliden herhangi bir açıklama gelmedi . Yakın zamanda bu durumun nedeni ortaya çıkar gibi duruyor. Konu ile alakalı yeni bir gelişme olduğunda paylaşacağız.

Güncelleme Tarihi: 03 Ocak 2021, 15:52