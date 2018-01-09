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Cem Yılmaz'dan kendi filmine eleştiri !

Son yılların en çok beklenen filmleri arasında yer alan Arif V 216 viyona girdiği günden itibaren gündemden düşmedi.Filme son yorumu , filmin yaratıcısı ve baş kahramanı Cem Yılmaz'dan geldi.Başrollerini Cem Yılmaz, Ozan Güven, Zafer Algöz, Seda Bakan ve Özkan Uğur'un paylaştığı 'Arif V 216'

09 Ocak 2018 Salı 12:16
Cem Yılmaz'dan kendi filmine eleştiri !

Başrollerini Cem Yılmaz, Ozan Güven, Zafer Algöz, Seda Bakan ve Özkan Uğur'un paylaştığı 'Arif V 216' büyük bir rekora imza attı.'Arif V 216' filmi ilk 3 günde 1 milyon 331 bin 691 kişi tarafından izlenerek kırılması güç bir rekora da imza attı.

Cem Yılmaz'ın son filmi .'Arif V 216'  Türk Sinema tarihinde en iyi Ocak ayı açılışını yaptı.Sosyal medyada filmle ilgili çok sayıda eleştiri ve yorum yapılırken yazışmaları yakından takip eden Cem Yılmaz da sosyal medya hesabından bir eleştiride bulundu.

Cem Yılmaz sosyal medya hesabından seyircilerine teşekkür ederken şu ifadeleri kullandı ;"Filmimizi izleyip bize güzel, gurur verici sözler söyleyen seyircimize tüm arkadaşlarım adına tesekkür ederim. Filme küçük bi eleştiri de müsade edin ben yapayım; Ben bunun daha iyisini çalışır yine yaparım ArifV216 da o güzel filmlerden biri artık! Varolun" 

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