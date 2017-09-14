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Cem Yılmaz Contemporary Istanbul'da beğendiği eseri 'param yok' diyerek almadı

Bu yıl 12.'si gerçekleştirilen Contemporary Istanbul'un açılışına ünlü isimler akın etti.Ünlü komedyen Cem Yılmaz da yakın arkadaşı Ozan Güven ile birlikte geldi.

14 Eylül 2017 Perşembe 17:50
Cem Yılmaz Contemporary Istanbul'da beğendiği eseri 'param yok' diyerek almadı

12. Contemporary İstanbul’un açılışı dün akşam Lütfi Kırdar Rumeli Salonu ve İstanbul Kongre Merkezi'nde gerçekleşti. Galaya, Cem Yılmaz, Elçin Sangu, Engin Altan Düzyatan, Aslışah Alkoçlar, Oya Eczacıbaşı, Ali Koç, Çiğdem Simavi, Nurgül Yeşilçay, Volkan-Zeynep Demirel, Selçuk-Cemre İnan, Arzum Onan ve Feryal Gülman gibi çok sayıda ünlü isim akın etti.
Etkinliğe katılan isimlerden Engin Altan Düzyatan, ‘Hiç kimse sanatın iyileştirici gücünü inkar edemez. Sonuna kadar sanatın ve sanatçının yanında olmalıyız. Eserlerden birbirinden güzel” diyerek duygularını ifade etti.

Cem Yılmaz’ın beğendiği Salustiano isimli eser.

ÖNCE NİYETLENDİ, SONRA PAHALI GELDİ

Ünlü komedyen Cem Yılmaz, Contemporary Istanbul’a yakın arkadaşı Ozan Güven ile birlikte katıldı. Çekimlerini tamamladığı ‘Arif V 216’ filminin kostümüyle salonda boy gösteren Yılmaz, çevredekilerin ilgi odağı oldu. Fuarda, ‘Salustiano’ adlı eseri beğenen Yılmaz, ilgililere almak istediğini söylediğinde 50 bin euro yanıtını alınca, “Baya pahalıymış, o kadar param yok” yanıtını vererek şaşırttı.
Ahmet Güneştekin’in Angel of the Sun Cocoon (Marlborough), çürüme ve bellek anlatısının kültürel potansiyeline işaret eden enstalasyonu ‘Yoktunuz’ adlı koleksiyonu büyük ilgi gördü.

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