Cedi Osman ve Ebru Şahin Ayrıldı Mı? Menajeri Açıkladı!

Ebru Şahin kısa bir süre önce sosyal medya hesaplarını kapatmıştı ve bu hareketinin nedeninin basketbolcu sevgilisi Cedi Osman ile ayrılması olduğu öne sürülmüştü. Ebru Şahin konuyla ilgili sessizliğini bozdu ve menajeri aracılığıyla sosyal medya hesabını kapatmasının nedeninin ayrılık olmadığını sadece bir süreliğine sosyal medya detoksuna girdiğini iletti.

Milli basketbolcu Cedi Osman ile geçtiğimiz sene Haziran ayında birlikte olmaya başlayan oyuncu Ebru Şahin'den hayranlarını üzen bir hareket geldi. Şahin, bir süre önce tüm sosyal medya hesaplarını kapattı. Bu hareketi Cedi Osman ile ayrıldıklarının düşünülmesine yol açtı.

Sevgililer Günü’nde güzel oyuncu Ebru Şahin de 25 yaşındaki milli basketbolcu Cedi Osman da paylaşım yapmaması ayrılık iddialarını güçlendirdi.

SOSYAL MEDYA DETOKSU YAPIYOR

Başarılı oyuncu Ebru Şahin’in menajeri sosyal medyada dolaşan iddiaların üzerine konuyla ilgili açıklama yaptı. “Sosyal medyasını kapatma nedeni ayrılık değil. Sadece bir süreliğine sosyal medya detoksuna girdi.” dedi.

Geçtiğimiz günlerde Cedi Osman ile ilişkileri hakkında samimi açıklamalarda bulunan Ebru Şahin, Cedi ile küçüklüklerinden beri farklı çevrelerde, farklı güven anlayışlarında büyürken aynı içgüdüyle hareket ettiklerini fark ettiklerini söylemişti. Hayattan aldıkları tadın da aynı olduğunu belirten Şahin, konuşmalarına bile gerek kalmadan her şeyi halledebildiklerini, aralarındaki bağın çok kuvvetli olduğunu ifade ederek adeta düşman çatlatmıştı.

BİRBİRİLERİNE GÜVENLERİ TAM

Ebru Şahin, dizi çekimleri nedeniyle Mardin'de olduğu için uzak kaldığı Cedi Osman’la ilişkisi hakkında mesafeden dolayı zorlandıkları zamanların olduğunu, birbirilerinin yanında olmak istedikleri zaman uzakta olmanın canlarını sıktığını söylemişti.

Fakat aralarında hiçbir zaman ruhsal bir mesafe olmadığını ve asıl önemli olan şeyin bu olduğunu belirten Ebru Şahin, birbirilerine sonsuz güven duyduklarını ve hep desteklediklerini vurguladı.

Ebru Şahin açıklamalarına şu şekilde devam etti; "Ben ilişkilerin insanları farklılaştırdığını düşünüyordum ama şu an birbirimize; özgürlüğümüzden ve karakterimizden feragat etmeden, her türlü stratejiden uzak, güven üzerine kurulu ve kalpten bir bağlılığın var olabileceğini öğrettiğimize inanıyorum." diyerek herkesi kıskandırmıştı.

ÖNCE YALANLADI SONRA KABUL ETTİ

Cedi Osman ile aşk yaşadıklarını ilk olarak yalanlayan 26 yaşındaki Ebru Şahin, birlikte fotoğrafları çıkınca ilişkilerini kabul etmişti.