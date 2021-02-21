Cansu Tosun’dan Müjdeli Haber Geldi! Ünlü Oyuncu Setleri Dönüş Yapıyor

Başarılı oyuncu Cansu Tosun, hayranlarına müjdeli haberi verdi. Geçen sene oğlu Marsel’e hamile olan başarılı oyuncu, oğlunu dünyaya getirdi ve mutlu evliliğine devam ediyor. 2019 yılında Mehmetçik Kut'ül Amare dizisinde yer alan Tosun, son zamanlarda hamilelik sürecini yaşaması ve geçtiğimiz yılın yaz aylarında Marsel ismini verdiği oğlunu dünyaya getirmesi ile setlerden uzak kalmış ve bu gelişme hayranlarını mutlu etmemişti. Ancak elimden son bilgilere göre Cansu Tosun’un setlere geri döneceği haberi öğrenildi. Erkan Kolçak Köstendil ile dünya evine giren Cansu Tosun, oldukça mutlu bir evlilik yaşamakta. Oğlu Marsel ise 7,5 aylık olup artık büyüdü. Geçtiğimiz gün alışveriş merkezine eksiklerini tamamlamak için giden başarılı oyuncu Cansu Tosun, kucağında 7.5 aylık oğlu olan Marsel ile birlikte olduğu sırada kameralara takıldı. Muhabirlerden kendisine yöneltilen soruları nezaket ile cevaplayan ünlü oyuncu Cansu Tosun, hayranlarına müjdeli haberi verdi. Kendisine yöneltilen soruları yanıtsız bırakmayan dizi oyuncusu, doğum yaptıktan sonra dizi setlerine dönüş kararı aldığının ilk sinyallerini de vermiş oldu. İşte konu hakkında detaylı bilgiler…

Eksiklerini tamamlamak için alışveriş merkezinde maskesi takılı bir şekilde oğlu ile birlikte görüntülenen dizi oyuncusu, muhabirlerden gelen setlere geri dönüp dönmeyeceği sorulduğunda ise soruları cevapsız bırakmadı. Ünlü oyuncu Cansu Tosun, kendisine yöneltilen soruları cevaplarken pandemi dönemi yaşanmasına rağmen eksiklerini tamamlamak adına alışverişi geldiğini ifade etti. 7,5 aylık oğlu var Marsel’in çalışmasını engelleyecek bir durumda olmadığını söyleyen Cansu Tosun, setlere geri döneceğinin adeta bir işaretini hayranlarına verdi. Son dönemlerde kendisine gelen bazı projeler ile ilgilendiğini belirten başarılı oyuncu Tosun, oğlu için ise dadı tutmak gibi bir düşüncesi olmadığını ve oğluna bakarken annesinden yardım almayı sürdüreceğini düşündüğünü belirtti. Cansu Tosun, kendisine yöneltilen soruları yanıtlarken dizi setlerine dönüş yapacağının ilk belirtileri ortaya çıktı. Hayranları ise bu durumu oldukça sevindi.