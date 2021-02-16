Can Yaman Sevgilisi Diletta Leotta'ya Evlenme Teklifi Etti! Diletta Leotta Kimdir?

Kısa süre önce yeni aşka yelken açan Can Yaman İtalyan sevgilisine evlenme teklifi etti. Merak edilen konunun detayları haberimizde

Can Yaman Sevgilisi Diletta Leotta'ya Evlenme Teklifi Etti! Diletta Leotta Kimdir?

Can Yaman dan sevgilisine sürpriz evlenme teklifi, Oyuncu Can Yaman yabancı sevgilisi, İtalyan spor spikeri sevgilisi Diletta Leotta’ya sürpriz bir evlenme teklifi hazırladı. Yaman, uçağın arkasına, evlilik teklifi pankartı astı, hazırlanan pankartta ‘’ Benimle evlenir misin Seni seviyorum Can’’ ifadesi kullanıldı.

 Bir reklam projesi için İtalya'ya giden Can Yaman aşkı İtalya'da buldu.  Ferzan Özpetek’in  reklam  projesinde yer alan Can Yaman,  projeden arta kalan zamanlarda Leotta ile  zaman geçirmişti,  İtalyan basınında ise fikirlerinin aynı  otelde konakladıklarına dahil  haberler çıkmıştı.

Ünlü Can Yaman ile aşk yaşayan İtalyan spor spikeri  Diletta Leotta  aşka uzun süredir magazin gündeminden düşmüyor. Instagram'dan ara ara paylaşım yapan Can Yaman  14 Şubat Sevgililer Günü'nde sevgilisi ile,  dudak dudağa fotoğrafını paylaşmıştı.  Hem  İtalyan magazin  gündemden hemde Türk magazin gündeminden  sık sık haberleri yapılan çiftin  ilişkisine Can Yaman bir adım daha öteye taşıyarak sevgilisine evlenme teklif etti. İtalyan magazin dergisinde 3 hafta önce Can- Diletta  çiftinin baş başa romantik dakikalar geçirirken fotoğrafları yayınlanmıştı.  Diletta, Can Yaman’dan almış olduğu bir buket çiçek ile poz vermişti,  Yaman'dan gelmiş  olduğu tahmin edilen çiçeği paylaşan İtalyan spiker fotoğrafının altına şu  açıklamayı düşmüştü. ‘’ Bir iş gününün ardından o zaman geldiğinde yatağında bulduğum bir buket çiçek serin mutlu uyanmanı sağlar.’’ Mesajını bırakmıştı. 

Diletta Leotta Kimdir?

 Giulia Diletta Leotta,  1992 yılında dünyaya gelmiş olan güzel sunucu, 27 yaşındadır.   İtalyan televizyon sonuncusudur, 2018-2019  sezonunda DAZN  kanalı için Serie A  yayınlarını sunmuştur. Giulia Diletta Leotta,  vermiş olduğu röportajda  ileriye dönük hayallerine ilişkin ‘’ Günün birinde Messi, Sergio Ramos, Neymar, David Beckham, Kane, Sir Alex Ferguson  ve Alan Shearer  ile röportaj yapmak’’  ifadelerini kullanmıştı.  Karantinaya  beraber girdiği Daniele Scardina  ile problem bir şekilde  ayrılmış,  aynı zamanda güzel sunucunun  futbolcu Zlatan Ibrahimovic  ile birliktelik yaşadığı iddia edilmişti.

 

Güncelleme Tarihi: 16 Şubat 2021, 19:25
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