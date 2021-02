Can Yaman Sevgilisi Diletta Leotta'ya Evlenme Teklifi Etti! Diletta Leotta Kimdir?

Can Yaman dan sevgilisine sürpriz evlenme teklifi, Oyuncu Can Yaman yabancı sevgilisi, İtalyan spor spikeri sevgilisi Diletta Leotta’ya sürpriz bir evlenme teklifi hazırladı. Yaman, uçağın arkasına, evlilik teklifi pankartı astı, hazırlanan pankartta ‘’ Benimle evlenir misin Seni seviyorum Can’’ ifadesi kullanıldı.

Bir reklam projesi için İtalya'ya giden Can Yaman aşkı İtalya'da buldu. Ferzan Özpetek’in reklam projesinde yer alan Can Yaman, projeden arta kalan zamanlarda Leotta ile zaman geçirmişti, İtalyan basınında ise fikirlerinin aynı otelde konakladıklarına dahil haberler çıkmıştı.

Ünlü Can Yaman ile aşk yaşayan İtalyan spor spikeri Diletta Leotta aşka uzun süredir magazin gündeminden düşmüyor. Instagram'dan ara ara paylaşım yapan Can Yaman 14 Şubat Sevgililer Günü'nde sevgilisi ile, dudak dudağa fotoğrafını paylaşmıştı. Hem İtalyan magazin gündemden hemde Türk magazin gündeminden sık sık haberleri yapılan çiftin ilişkisine Can Yaman bir adım daha öteye taşıyarak sevgilisine evlenme teklif etti. İtalyan magazin dergisinde 3 hafta önce Can- Diletta çiftinin baş başa romantik dakikalar geçirirken fotoğrafları yayınlanmıştı. Diletta, Can Yaman’dan almış olduğu bir buket çiçek ile poz vermişti, Yaman'dan gelmiş olduğu tahmin edilen çiçeği paylaşan İtalyan spiker fotoğrafının altına şu açıklamayı düşmüştü. ‘’ Bir iş gününün ardından o zaman geldiğinde yatağında bulduğum bir buket çiçek serin mutlu uyanmanı sağlar.’’ Mesajını bırakmıştı.

Diletta Leotta Kimdir?

Giulia Diletta Leotta, 1992 yılında dünyaya gelmiş olan güzel sunucu, 27 yaşındadır. İtalyan televizyon sonuncusudur, 2018-2019 sezonunda DAZN kanalı için Serie A yayınlarını sunmuştur. Giulia Diletta Leotta, vermiş olduğu röportajda ileriye dönük hayallerine ilişkin ‘’ Günün birinde Messi, Sergio Ramos, Neymar, David Beckham, Kane, Sir Alex Ferguson ve Alan Shearer ile röportaj yapmak’’ ifadelerini kullanmıştı. Karantinaya beraber girdiği Daniele Scardina ile problem bir şekilde ayrılmış, aynı zamanda güzel sunucunun futbolcu Zlatan Ibrahimovic ile birliktelik yaşadığı iddia edilmişti.

Güncelleme Tarihi: 16 Şubat 2021, 19:25