Can Yaman Hayranlarından Şaşırtan Gelişme! Bir Şirket Gibi Çalışıyorlar

Başarılı isim Can Yaman'ın ünü Türkiye'den dünyaya yayıldı ve adeta en çok tanınan markalardan biri haline geldi. Sevilen aktör Yaman'ın yabancı hayranları, kurmuş olduğu Can Yaman Medya ile profesyonel bir şirket gibi çalışmalar yaptı ve amaçlarını ifade etti. Bunun yanı sıra Can Yaman Medya’nın misyon ve vizyonu da Twitter hesabı aracılığı ile açıklandı. Can Yaman, Dolunay isimli televizyon dizisi projesi ile kariyerinde önemli bir adım atmıştı ve ardından Erkenci Kuş isimli televizyon dizisi projesinde ünlü oyuncu Demet Özdemir ile performans sergileyip adının tüm dünyaya yayılmasını sağlamıştı. Ardından Bay Yanlış isimi televizyon dizisi projesinde rol alan ünlü oyuncu, dizisinin reyting sebebiyle final yapması ardından İtalya’ya yerleşti ve hayatını orada devam ettirmeye başladı.

Bugünlerde ise Sandokan isimli bir dizide performans sergilemek için hazırlıklarını yapan ünlü oyuncu Can Yaman aynı zamanda Türk asıllı yönetmen Ferzan Özpetek’in çekmiş olduğu makarna reklamında da boy gösterdi. Ünlü aktörün dünyadaki hayran kitlesi giderek arttı ve Türkiye'nin yurtdışında en çok tanınan markalarından biri oldu. Ünlü oyuncuya inanılmaz bir şekilde sadık olan hayranları Can Yaman Media isimli bir grup kurdu ve bu gelişme ile insanları şaşkına uğrattı. Grup kendisine bir logo da yaptı ve Twitter hesabından aynı kurumsal bir şirket gibi misyon ve vizyonunu da açıklığa kavuşturdu.

Twitter hesabından yapılan açıklamada Can Yaman Medya’nın amacı ve arkasında kimlerin bulunduğu belirtildi. İtalya ve İran tarafından kurulmuş olan grubun kendisini Can Yaman'ın tanıtımına adadığı açıklandı. Bunun yanı sıra Can Yaman Medya’nın dünyanın her yerinde bulunan Can Yaman hayranlarını bir araya getirmek ve adeta koşulsuz bir şekilde desteklemek amacı ile kurulduğu belirtildi. Hedefledikleri maddeler arasında farklı ülkelerde bulunan Can Yaman hesaplarını da desteklemek ve büyümek olduğu söylenildi. Bunun yanı sıra ünlü oyuncu Can Yaman'ın her türlü kararını sevgi ve saygı ile destekledikleri ifade edildi.