Can Yaman Bu Eşik Noktasını Geçerse Ünü Yayılacak

Dolunay isimli televizyon dizi projesinde rol alan ünlü oyuncu Can Yaman, 6 7 ay sonra ise Erkenci Kuş projesinde hayranları ile buluşmuştu. Erkenci Kuş dizisinde çok farklı bir görünüm ile seyirci karşısına çıkan oyuncu Can Yaman, 5 ay boyunca sıkı bir şekilde spor yapıp kaslarını geliştirmiş ve saçlarını da uzatmıştı. Ünlü oyuncu Can Yaman’ı aylar önce “Dolunay” isimli dizide daha farklı bir şekilde gören seyirci kısa zaman içerisinde meydana gelen bu değişime inanmakta güçlük çekmişti. Başarılı isim Demet Özdemir ile başrollerini paylaşmış oldukları “Erkenci Kuş” dizisinde Can karakteri için çizilen imaj, adeta Can Yaman'ın üstüne oturdu ve hayranlarından beğeni topladı.

Üstelik dizi için özel olarak tasarlanan bileklikler, yüzükler ve kolyeler de Can Yaman'ın günlük hayatındaki tarzına da ilham oldu ve oyuncu Erkenci Kuş dizisindeki gibi giyinmeye başlayarak tarz değişikliğine gitti. Erkenci Kuş isimli televizyon dizisi projesi ile gelen bu değişim Yaman’ın ününü arttırdı ve zaten tanınmış olduğu ancak bir anda ilgi odağı yapan İtalya'da ünlü oyuncunun hayran kitlesi inanılmaz sayılara ulaştı. Yaman, şimdilerde ise çekimleri İtalya'da yapılacak olan Sandokan isimli bir dizide oynamak için hazırlıklarını sürdürüyor. Adeta oyuncunun ikinci memleketi gibi olan İtalya'ya uzun süre önce yerleşen oyuncu bu kararı ile İtalyan hayranlarını oldukça mutlu etmişti.

İtalya'da bazı reklamlarda rol alan ünlü oyuncu daha pek çok teklif almayı da sürdürmekte. İtalyan seyircilerin de Can Yaman hayranlığı çok büyüdü ve neredeyse Türkiye'deki hayranlarını da geçti. Oyuncunun önünde şu anda ise ilginç bir süreç var ve oyuncunun kendisi bu sürece dahil değil. Can Yaman, sosyal medya üzerinden yapılan bir yarışmada “Dünyanın En Yakışıklısı” kategorisinde aday oldu. Can Yaman bu yarışmayı kazanması durumunda ülke sınırlarını ciddi anlamda aşacak ve dünyanın pek çok ülkesinde daha fazla dikkat çekecek.