Can Yaman Aldatıldı Mı? Hangi Açıklamayı Yaptı?

Ünlü oyuncu Can Yaman'ın evlilik teklifi ettiği İtalyan sevgilisi Diletta Leotta ile ilgili flaş iddialar ortaya atıldı. Bir süredir aşk yaşayan çift Şubat ayında ise evlenme kararı almıştı. İtalyan bir spiker olan Diletta Leotta’nın Ryan Friedkin ile dudak dudağa olduğu bir fotoğraf magazin gündemine bomba gibi düştü. İtalyan basınında geniş bir yer kaplayan bu flaş olay ardından tüm gözler Can Yaman'a ve yapacağı açıklamaya çevrildi.

Ünlü oyuncu Can Yaman'ın Ocak ayında İtalyan ünlü spor spikeri Diletta Leotta ile aşk yaşadığı öğrenilmişti. İtalyan bir magazin dergisi, çiftin bir mekanda baş başa geçirdiği romantik anları belgelemiş ve bu fotoğrafları yayınlayarak gözler önüne sermişti. Birlikte olduktan kısa bir süre sonra da spor spikeri sevgilisine evlenme teklifi eden ünlü oyuncu Can Yaman bunu teklifini görsel bir şölen ile sunmuştu.

Evlenme teklifi yaparken bir uçağın arkasına “Diletta Benimle Evlenir Misin? Seni Seviyorum… Can” yazısı taktırıp İtalyanca olan sözlerini Roma'da uçuran Can Yaman, ortaya çıkan fotoğrafları hakkında ne söyleyecek? Sevgilisi Can Yaman'ın kendisine yapmış olduğu evlenme teklifini kabul eden Diletta Leotta’nın ise başka birisi ile dudak dudağa olduğu fotoğraflar magazin gündemine bomba gibi düştü. Ünlü oyuncu Can Yaman ile kısa zaman içerisinde nikah masasına oturması beklenen Leotta’nın dudak dudağa çekilen bu görüntüleri hem İtalyan hem de Türk basınında şok etkisi yarattı.

Ortaya çıkan haberler ardından ünlü Türk oyuncu Can Yaman'ın sosyal medya hesabında sevgilisiyle bulunan fotoğrafları silmediği dikkatleri çekti ve ünlü oyuncudan bir açıklama beklendiği hakkında hayranları tarafından yorumlar yapıldı. İtalyan spor spikeri Dilette Leotta da kısa bir süre önce kendi hesabından bir paylaşım yapmış ve yapmış olduğu paylaşımda Can Yaman'ın kendisine aldığı 228 bin lira değerindeki yüzünü takarak poz vermişti.