Camdaki Kız’ın Nalan'ı İkinci Güzel Haberi Verdi

Başarılı oyuncu Burcu Biricik, bugüne kadar hayat verdiği her karakter ile adından söz ettirmişti. Son olarak Camdaki Kız isimli dizide “Nalan” isimli bir kadını canlandıran Biricik, son dizisi ile de beğeni topladı. Her yeni projede bambaşka bir karaktere bürünüp başarılı performanslar sergileyen oyuncu cesur seçimleri ile de hayranlarından beğeni dolu yorumlar almakta. Kırmızı Oda isimli televizyon dizisi projesinde Boncuk karakteri ile çok büyük başarılara imza arasına atarken seyircileri şaşırtmıştı. Şimdilerde ise Camdaki Kız isimli dizide ağır travma yaşatılan bir karakteri canlandırıyor ve dizide kendisine hayran bırakıyor.

Kanal D ekranlarında yayın hayatına başlayan Camdaki Kız isimli dizisinin yanı sıra sevilen oyuncu Burcu Biricik'ten bir güzel haber daha geldi. Yine hayranlarını şaşırtacak ve ekranlara kilitleyecek olan yeni rolünün haberi oyuncunun sosyal medya hesabından paylaşıldı. Oyuncunun yakın takipçileri geçtiğimiz yılda çekilen Fatma dizisi için meraklı bekleyişlerini sürdürüyordu. Burcu Biricik sonunda güzel haberi verdi ve hayranlarını daha fazla bekletmeyeceğini açıkladı.

Fatma isimli dizi Netflix’te yayınlanacak olup Burcu Biricik seri katil bir kadını canlandıracak. Yine izleyiciyi şaşkına çevirecek olan dizide nefes kesen anlar sahnelenecek. Aslında sıradan bir kadın olan ve temizlikçilik yaparak para kazanan Fatma, bir süre sonra seri katile dönüşecek ve Burcu Biricik, bu kadının hayatını canlandıracak. Netflix'te yayınlanacak olan yeni dizisi için oldukça heyecanlı olduğunu belirten Burcu Biricik, hayranlarını daha fazla bekletmek istemediğini açıkladı ve sosyal medya hesabından Fatma hakkında bir paylaşım yaptı.

İlk olarak Netflix'in Fatma dizisinin yayın tarihini açıklaması ardından başrol oyuncusu Burcu Biricik de sosyal medya hesabından yayın tarihini yayınladı. 27 Nisan gününde birinci sezon yayınını ekranlara verecek olan Fatma dizisinin yapımcılığını Başak Abacıgil üstleniyor. Projenin senaryosu ise Özgür Önürme tarafından kaleme alınıyor. Netflix'te ekranlara verilecek olan ve Burcu Biricik’in başrolünde olduğu projenin yönetmen koltuğunda ise Özgür Önürme ve Özer Feyzioğlu oturmakta.

Dizinin oyuncu kadrosunda başarılı isim Burcu Biricik'in yanı sıra Mehmet Yılmaz Ak, Uğur Yücel ve Hazal Türesan gibi birbirinden başarılı oyuncular da rol alıyor. 35 yaşında olan Fatma, sıradan bir temizlikçi olarak ilk sahneleri yayınlayacak ancak kocası Zafer'in hapisten çıktıktan sonra kaybolması ise Fatma’nın hayatında bir dönüm noktası olacak. Zafer'i aramaya başlayan Fatma, bu süreçte hiç beklenilmeyen bir olay yaşayacak ve bir cinayete adı karışacak.