Camdaki Kız Son Bölüm! Nalan Sedat’ı Terk Etti

Televizyon ekranlarının yeni gözde dizisi Camdaki Kız, 4. yeni bölümü ile Kanal D ekranlarında yayına sunuldu. Son bölümü ile televizyon dizisi hayranları arasında büyük yankı uyandıran proje, ekranlara verdiği sahneler ile izleyici kitlesini heyecanlandırdı. Kendi kanalında yeni bölümünü yayınlayan Camdaki Kız’da Burcu Biricik tarafından hayat verilen Nalan karakteri kendi ailesine de karşı geldi ve Sedat Koroğlu ile arasındaki nişanı bozdu. Nişanlısı Sedat ve Hande Ataizi’nin canlandırdığı Cana arasındaki aşkı hisseden Nalan karakteri, evde herkesin içinde nişan yüzüğünü çıkarıp attı. Bu davranışı ile dikkatleri üzerine çeken Nalan, herkesin kendisine karşı şaşkın bakışları ile evden ayrıldı.

Doktor Gülseren Budayıcıoğlu’nun kitabından uyarlanan başarılı dizi Camdaki Kız, son bölümü ile izleyici kitlesine unutulmaz dakikalar yaşattı. Projenin başrollerinde ünlü isim Burcu Biricik ve Feyyaz Şerifoğlu’nun yer aldığı Camdaki Kız, 29 Nisan 2021 tarihinde ekranlara sunduğu son yeni bölümü ile hayranlarını oldukça etkiledi. Nalan’ın nişanlısı Sedat’ın herkesin bulunduğu yemek sırasında gizli bir şekilde sevgilisi Cana ile buluşması tüm olayların karışmasına neden oldu.

Nalan ve ailesinin ikna olması için düzenlenen yemekte ne Sedat ne de Cana gözlerini birbirlerinden alabildi. Sedat’ın sevgilisi Cana için almış olduğu bileklik Nalan’ın gerçekleri fark etmesini sağladı. Nalan’ın üşüdüğü sırada ceketini genç kızın omuzlarına bırakan Sedat, ceketin cebinde bilekliğin olduğunu unuttu ancak Nalan bilekliğin ceketin cebinden düştüğüne şahit oldu. Aradan geçen kısa bir süre ardından, Sedat ile Cana buluştu ve bileklik Cana’nın koluna takıldı. Nalan ise bu gördükleri karşısında her şeyi anladı ve evi terk edip gitti.

Herkesin evde olduğu sırada Nalan parmağındaki yüzüğü çıkararak eski nişanlısı Sedat’a verdi. Ardından ev halkının şaşkın bakışları eşliğinde evden ayrıldı.