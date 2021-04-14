Camdaki Kız Sedat'ın Sürprizine Anne Engeli

Camdaki kız isimli televizyon dizisi projesi önceki hafta ilk bölümünü ekranlara taşımıştı ve çok iyi reyting oranları almıştı. Kanal D bu yeni projesi ile çok iyi bir başlangıca imzasını atarken Perşembe rekabetine de bomba gibi bir proje ile giriş yapmış oldu. İlk bölümü ile AB kategorisinde birincilikler elde eden Camdaki Kız, bu sonuncu sayesinde Bir Zamanlar Çukurova'yı geride bıraktı.

İlk bölüm Camdaki Kız dizisinin reyting oranlarının yüksek gelmesi ile beraber Kanal D ve yapımcı büyük bir mutluluk yaşadı. Hikayenin etkileyiciliği ve başrol oyuncusunun geçirdiği travmalar sosyal medyada da çok konuşulanlar arasına girerken Burcu Biricik’in sergilediği performans da kendisine hayran bıraktı.

15 Nisan Perşembe tarihinde dizinin ikinci yeni bölümü ekranlara gelecek iken yeni bölümden 3. fragman dizi hayranları ile buluştu. Yayınlanan fragmanda Nalan'ın annesinden gördüğü psikolojik şiddetten kurtulamadığı ve düğün hazırlıklarının başladığı görüldü. Sedat'ın evlilik teklifinde bulunması yeni büyük olayların başlamasına neden olacak iken Nalan da bir taraftan da annesi ile mücadele etmeye çalışıyor.

Nalan almış olduğu evlilik teklifi ile heyecanlı olsa ve hayallerini gerçekleştirmek istese de annesi Feride kızını çok baskılıyor ve onun üzülmesi sebep oluyor. Diğer taraftan Sedat’ın yapacağı sürpriz de yine Feride tarafından gölgelenirken bu durum izleyicileri kızdıracak.

2. yeni bölümünü Perşembe akşamı saat 20.00’de Kanal D ekranlarında yayınlanacak olan dizinin bu bölümü ile de iyi reyting oranları alması bekleniyor. Nalan’ın Sedat ile evlenme hazırlıklarına başlaması ikili için zor günleri işaret ederken çiftin aileleri ise çocuklarının düşüncelerini pek önemsemiyor.

Sedat karakterinin Hande Ataizi tarafından hayat verilen Canan ile görüşmeye devam etmesi ve Nalan’ın da annesi Feride tarafından baskılanması nedeniyle dizide zor günler başlamak üzereyken Nalan yaşayacakları ile oldukça şaşıracak.