Camdaki Kız Sedat'ın Önceki Mesleğini Duyanlar Şaşkınlık Geçiriyor

Yayınlanmaya başladığı ilk günden beri üst üste İzlenme rekorları kırdı. yeni başlayan dizi seyirciler tarafından her hafta düzenli takip ediyor ve severek izleniliyor. başrollerinde Burcu Biricik ver Feyyaz Şerifoğlu yer aldığı dizi şimdiden rekor üzerine rekor kırıyor. Kırmızı Oda dizisinde Boncuk karakterine can veren Burcu Biricik ve Can'a hayat veren Feyyaz Şerifoğlu mükemmel bir uyum yakalamış ve yeni dizi projesi olan Camdaki Kız dizisi için favori oyuncular haline gelmişti. İkili Kırmızı Oda dizinden ayrıldıktan sonra tekrar Camdaki Kız dizisinde buluştu. Camdaki Kız dizisine Sedat'ı Feyyaz Şerifoğlu'nun gerçek mesleği ise duyanları şaşırttı. Şerifoğlu'nun Tekirdağ'da üniversite eğitimine tamamladı ve burada mühendislik bölümünü okuduğu öğrenildi. Aynı zamanda genç oyuncunun bir dönem de Ajda Pekkan'a vokalistlik yaptığı öğrenildi. Şerif olduğunun bir dönem sevilen şarkıcı Ajda Pekkan'a vokalistlik yapmış olması hayranları tarafından şaşırtıcı bulundu.

Kırmızı Oda dizisinde Boncuk karakterine can veren Burcu Biricik ve Can'a hayat veren Feyyaz Şerifoğlu ikilisi dizi adeta damgasını vurmuştu. İkilinin imkansız bir aşkı akıllara kazanırken senaryonun bitmesi ile birlikte Kırmızı Oda dizisinden ayrılmıştı. Biricik ve Şerifoğlu şimdilerde ise Camdaki Kız dizisinin kadrosunda karakterlerine hayat veriyorlar. Feyyaz Şerifoğlu Camdaki Kız dizisinde, zengin bir ailenin oğlu olan Sedat karakterini canlandırıyor.

Tekstil Mühendiliği Okumuş

Kırmızı Oda dizisini ardından Camdaki Kız dizisi ile tekrardan karşımıza çıkan Feyyaz Şerifoğlu hakkında şaşırtan gerçek ortaya çıktı. Feyyaz Şerifoğlu, üniversite eğitimi için Tekirdağ'a gitmiş ve burada Tekstil Mühendisliği okumuş.

Ajda Pekkan'a Vokalistlik Yapmış

Diğer yandan yıldızı yeni parlayan oyuncu, Feyyaz Şerifoğlu'nun Ajda Pekkan'ın vokalisti olduğu da ortaya çıktı. 1991 yılında Rize'de dünyaya gelen Feyyaz Şerifoğlu, oyunculukta olduğu kadar şarkı söylemekte de oldukça. Feyyaz Şerifoğlu'nun ilk single çalışması 'Gidene' ise 18 Aralık 2020'de tüm dijital platformlarda yerini alarak ilk çalışması sevenleri ile buluşmuştu. Feyyaz Şerifoğlu’nu dizi ile tanıyan hayranları, oyuncunun önceden yaptığı mesleği öğrenince çok şaşırdılar.