Camdaki Kız Sedat'ın Önceki Mesleğini Duyanlar Şaşkınlık Geçiriyor

Feyyaz Şerifoğlu yer aldığı Camdaki Kız adlı dizi şimdiden rekor üzerine rekor kırınca oyuncu, sevenleri tarafından merak edilip araştırılmaya başlandı.

Camdaki Kız Sedat'ın Önceki Mesleğini Duyanlar Şaşkınlık Geçiriyor

Yayınlanmaya başladığı ilk günden beri üst üste İzlenme rekorları kırdı.  yeni başlayan dizi seyirciler tarafından her hafta düzenli takip ediyor ve severek izleniliyor. başrollerinde Burcu Biricik ver Feyyaz Şerifoğlu yer aldığı dizi şimdiden rekor üzerine rekor kırıyor. Kırmızı Oda dizisinde  Boncuk karakterine can veren Burcu Biricik ve Can'a hayat veren Feyyaz Şerifoğlu mükemmel bir uyum yakalamış ve yeni dizi projesi olan Camdaki Kız dizisi için favori oyuncular haline gelmişti. İkili Kırmızı Oda dizinden ayrıldıktan sonra  tekrar Camdaki Kız dizisinde buluştu. Camdaki Kız dizisine Sedat'ı Feyyaz Şerifoğlu'nun gerçek mesleği  ise duyanları şaşırttı.  Şerifoğlu'nun Tekirdağ'da  üniversite eğitimine tamamladı ve burada  mühendislik bölümünü okuduğu öğrenildi. Aynı zamanda genç oyuncunun bir dönem de Ajda Pekkan'a vokalistlik yaptığı öğrenildi.  Şerif olduğunun bir dönem sevilen şarkıcı Ajda Pekkan'a vokalistlik yapmış olması  hayranları tarafından şaşırtıcı bulundu.

Kırmızı Oda dizisinde  Boncuk karakterine can veren Burcu Biricik ve Can'a hayat veren Feyyaz Şerifoğlu  ikilisi  dizi adeta damgasını vurmuştu. İkilinin imkansız bir aşkı  akıllara kazanırken senaryonun bitmesi ile birlikte Kırmızı Oda dizisinden ayrılmıştı.  Biricik ve Şerifoğlu şimdilerde ise Camdaki Kız dizisinin kadrosunda  karakterlerine hayat veriyorlar. Feyyaz Şerifoğlu  Camdaki Kız dizisinde, zengin bir ailenin oğlu olan Sedat karakterini canlandırıyor.

Tekstil Mühendiliği Okumuş

Kırmızı Oda dizisini ardından Camdaki Kız  dizisi ile tekrardan karşımıza çıkan Feyyaz Şerifoğlu hakkında şaşırtan gerçek ortaya çıktı. Feyyaz Şerifoğlu, üniversite eğitimi için Tekirdağ'a gitmiş ve burada Tekstil Mühendisliği okumuş.

Ajda Pekkan'a Vokalistlik Yapmış

 Diğer yandan yıldızı yeni parlayan oyuncu, Feyyaz Şerifoğlu'nun Ajda Pekkan'ın vokalisti olduğu da ortaya çıktı. 1991 yılında Rize'de dünyaya gelen Feyyaz Şerifoğlu,  oyunculukta  olduğu kadar  şarkı söylemekte de oldukça. Feyyaz Şerifoğlu'nun ilk single çalışması 'Gidene' ise 18 Aralık 2020'de tüm dijital platformlarda yerini alarak ilk çalışması sevenleri ile buluşmuştu. Feyyaz Şerifoğlu’nu dizi ile tanıyan hayranları, oyuncunun önceden yaptığı mesleği öğrenince çok şaşırdılar.

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