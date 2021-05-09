Camdaki Kız Oyuncuları Konuştu! Setteki Korona Virüs Önlemleri Başarılı

Geçtiğimiz haftalarda ilk bölümünü ekranlara taşıyan başarılı proje Camdaki Kız isimli dizide Feyyaz Şerifoğlu, Sedat isimli karakteri canlandırıyordu. Şerifoğlu, ilk olarak Kırmızı Oda isimli televizyon dizisi projesinde Can isimli karaktere hayat vererek kendini tanıtmıştı. Başarılı isim Feyyaz Şerifoğlu, Kırmızı Oda’daki partneri Burcu Biricik ile çok iyi bir uyum yakalamış ve Camdaki Kız’da da birlikte rol alarak bir parlama yaşamıştı.

Sedat ve Nalan arasındaki çekici hikaye izleyici kitlesinin ilgisini çekerken dizinden reytinglerinin de iyi gelmesi de dizinin ne kadar başarılı olduğunu gözler önüne seriyor. Şerifoğlu’nun canlandırmış olduğu Sedat karakterinin kaza sahnesi için yüzüne makyaj yapılan oyuncu Şerifoğlu, sokakta bu şekilde iken kameralara yakalandı. Başarılı oyuncu projeni 5. bölüm ardından bu sahneleri herkesin göreceğini ifade etti ve konu ile ilgili tüyo vermekten kaçındı.

Hande Ataizi'nin hayat verdiği Cana karakteri ile olan yakınlaşma sahneleri de oyuncu Şerifoğlu’na bu sahneler de soruldu ancak veya Şerifoğlu herhangi bir açıklama yapmayı tercih etmedi. Camdaki Kız isimli televizyon dizisi projesinin setinin Cihangir'de kurulması da habercilerin işine yaradı ve bu şekilde oyunculara daha kolay bir yoldan ulaşma fırsatı bulundu. Magazin muhabirleri birçok oyuncu ile sokakta karşılaştı ve sorularını sordu. Hande Ataizi de kameralara yakalandığı sırada güzelliği ile göz kamaştırdı ve kıyafetinin sahne için olduğunu açıkladı. Ataizi, her şeyin iyi gittiğini söyledi ve Camdaki Kız’ın sevilmesinden dolayı mutluluk duyduğunu belirtti. Diğer taraftan Feride karakterine hayat veren Nur Sürer de Camdaki Kız isimli televizyon dizisi projesinin oldukça başarılı bir şekilde ilerlediğini açıkladı. Usta oyuncu Sürer, reytinglerin iyi olduğunu söyledi ve yapımcılarının da oldukça titiz bir insan olduğunu ifade etti. Sette sağlıkçıların bulunduğunu söyleyen Feride karakteri herkese test yapıldığını ve çok titiz davranıldığını açıkladı.