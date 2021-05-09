Camdaki Kız Muzo, Nalan'a mı Aşık Oluyor? Çok Şaşıracaksınız

Ekranların sevilen dizisi camdaki kız dizisinin Muzo karakterini Enis Arıkan’ın oynaması, izleyicilerin şaşırmasın neden oldu. Başarılı oyuncu Enis Arıkan’ı daha çok komedi dizilerinde görmeye alışık olan seyirciler, bu kez Arıkan'ı dram türü ile izleme fırsatı yakaladı.

Camdaki Kız dizisi, bu sezon reyting rekorları kıran Kırmızı Oda ve Masumlar Apartmanı dizilerinin hikayelerinin de alıntılandığı Dr. Gülseren Budayıcıoğlu’nun aynı isimli kitabından uyarlama yapıldı.

Aslında Doğduğun Ev Kaderindir başlangıç noktası da Camdaki Kız’dı ama hikaye farklı bir yöne doğru evrildi. Dr. Gülseren Budayıcıoğlu’nun kitabında Camdaki Kız’ın son bölümünde Muzo ve Nalan’ın karşılaşmaları, ilerleyen zamanlarda aralarında doğacak bir aşk ihtimalini güçlendirdi. Son bölümde Muzo ve Nalan arasında geçen samimi konuşma bölüme damga vururken izleyicinin Nalan- Muzaffer aşkı beklentisini oldukça yükseltti.

Hikayede ise asıl durum,Koroğlu ailesinin Sedat ile beraber ikiz çocukları da erkek. ikizlerden birinin sağlık problemi mevcut. Muzo’nun kamburluğu da bu noktada ilgi çekti, ikizlerin diğeri ise bir erkek. Fakat dizide ise Selma Ergeç’in canlandırdığı Selen karakteri oynuyor.

Muzo ve Nalan’ın aralarında olan ilişkinin aşka doğru ilerlemesini umut eden izleyiciler mevcut, fakat kitapta, onların ilişkilerinin çok derin bir dostluktan öteye gitmediği görülüyor. Koroğlu ailesinin malikanesine gelin olarak giden Nalan, Sedat ile mutluluğu bir sürü yakalamıyor ve yaşamış olduğu hayal kırıklığını Muzo ile paylaşıyor.

Hikayenin bir araya zamanlarında Burcu Biricik’in canlandırdığı Nalan’ın bir başka erkeğe aşık olması ve bunu dostu ve sırdaşı olan Muzo ile paylaşması bir başka gelişme. Kitaptaki senaryo diziye tamamı ile yansıtılıp yansıtılmayacağı ise merak konusu..

Son bölümde Muzo ve Nalan arasında geçen konuşma izleyicinin Nalan-Muzo aşkı beklentisini yükseltti.

Aynı zamanda sevilen oyuncu Enis Arıkan kendi Twitter hesabında “İzliyor muyuz?” Şeklinde paylaşım yaptı.