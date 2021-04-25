Camdaki Kız Hakkında Gizli Bilgilere Ulaşıldı

Kanal D ekranlarında yayın hayatına başlayan başarılı dizi Camdaki Kız dizisine Enes Arıkan da katılmıştı. Başarılı oyunculuk performansı ve komik halleri tanınan ünlü isim Enes Arıkan adeta bir komedi ustası haline gelmişti. Bu kez ise Camdaki Kız isimli televizyon dizisi projesi ile dram türünde ekranlara gelen Arıkan, bu türde de başarılı bir şekilde rol alarak hayranlarından beğeni dolu yorumlar topladı.

3. bölümünü de yayınlayan sevilen dizide Muzaffer isimli karaktere hayat veren ünlü isim Enis Arıkan, canlandırdığı rol ile ilgili olarak kırgınlıkları olduğunu açıkladı. Bunun yanı sıra, Muzaffer karakterinin dizide neden bu halde olduğu ile ilgili de önemli gelişmelerin yaşanacağı haberini Camdaki Kız hayranları ile paylaştı.

Ünlü oyuncu Enis Arıkan hayat verdiği karakter Muzaffer hakkında kırgınlıkları olduğunu ve dizinin ilerleyen bölümlerinde yeni gelişmeler yaşanacağını duyurdu. Muzaffer’e ne olduğunu, neden odasından çıkmadığını zaman içerisinde göreceğimiz ifade edildi. Bunun yanı sıra, ünlü oyuncu Enis Arıkan’ın Camdaki Kız için anlaşmayı uzun bir süre önce gerçekleştirdiğini ama bu durumu açıklamak istemediği için sakladığı bilgileri öğrenildi.

Camdaki Kız isimli Kanal D dizisinde Muzaffer karakterine hayat veren Enis Arıkan, heyecanlı olduğunu belirtti ve dizi reytinglerinin de şahane olduğunu açıkladı. Reytinglerin iyi olması sebebi ile oldukça mutlu olduğunu söyleyen Enis Arıkan, dizi senaryosunu okuduğu zaman çok beğendiğini ve hem ekibin hem de yapımcının şahane olduğunu ifade etti.

Senaryoyu okuduğu zaman dizinin iyi bir iş olacağını ve bu reytingleri beklediğini açıklayan Enis Arıkan, rol aldığı başarılı proje hakkında mutluluk duyduğunu belirtti.

Bu süreç içerisinde bir projede rol almayı hiç düşünmediğini anlatan oyuncu, yapımcı ile konuştuğu sırada etkilenip bu rolü kabul ettiğini ifade etti.