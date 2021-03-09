Camdaki Kız Dizisinden İlk Fotoğraflar Geldi! Camdaki Kız Ne Zaman Nerede Başlayacak?

Son zamanların en popüler isimlerinden biri olan Gülseren Budaycıoğlu’nun aynı isimdeki kitabından uyarlanan Camdaki Kız’ın ön hazırlıkları tamamlandı ve Kanal D ekranlarında seyirci ile buluşması için ilk kayıtlara başlandı. Dizinin setinde çekilen fotoğraflar sosyal medyada paylaşıldı. Fotoğrafları gören seyirciler, dizi için daha da heyecanlandı ve “Camdaki Kız’ın konusu ne, oyuncuları kim, ne zaman yayınlanacak?” gibi soruların yanıtlarını araştırmaya başladı. Dizinin merak edilen detayları her geçen gün daha da netleşiyor.

Ekranların reyting rekorları kıran dizileri Kırmızı Oda ve Masumlar Apartmanı’nın senaryosunda Gülseren Budayıcıoğlu’nun kitaplarından uyarlama yapılıyor. Seyirciler tarafından çok sevilen bu uyarlamalara bir yenisi daha eklendi ve Gülseren Budaycıoğlu’nun Camdaki Kız adlı kitabı da diziye uyarlanmaya başlandı. Gerçek bir aşk hikayesinin ele alındığı Camdaki Kız dizisinin ön hazırlıkları geçtiğimiz günlerde tamamlandı ve çekimleri de dün itibariyle başladı.

CAMDAKİ KIZ DİZİSİNİN OYUNCULARI KİM?

Dizinin ana karakteri olan Nalan karakteri, Kırmızı Oda dizisinde gösterdiği performansla kendine hayran bırakan Burcu Biricik tarafından canlandırılacak. Burcu Biricik’in partneri, yine Kırmızı Oda’daki partneri Can’ı canlandıran Feyyaz Şerifoğlu olacak. Bunların yanı sıra Camdaki Kız’ın oyuncu kadrosunda; Devrim Yakut, Feri Baycu Güler, Feyyaz Şerifoğlu, Hamza Yazıcı, Hande Ataizi, Merve Polat, Nihal Menzil, Nur Sürer, Selma Ergeç, Şerif Erol, Tamer Levent ve Tuğrul Tülek gibi usta isimler yer alacak. Dizinin senaryosu Gülseren Budaycıoğlu’nun aynı isimdeki romanından uyarlanacak ve Seda Altaylı Turgutlu tarafından kaleme alınacak. Dizinin yönetmenliğini ise Nadim Güç üstleniyor.

CAMDAKİ KIZ DİZİSİNİN KONUSU

Burcu Biricik tarafından canlandırılacak olan Nalan karakteri, sıcakkanlılığı ve güzelliği ile herkesi ilk görüşte büyüleyen bir kadındır. Ailesinin tek çocuğu olan Nalan, adeta pamuklara sarılıp sarmalanarak büyütülmüştür. Varlıklı bir aileden gelen Nalan, en iyi okullardan derece yaparak mezun olmuştur. Türkiye’nin en büyük oteller zincirinden biri olan Koroğlu’nun şirketinde mimar olarak çalışmaktadır. Sedat Koroğlu’yla evlenmek üzere olan Nalan’ın Sedat’la birlikte geçmişlerinde sakladıkları karanlık sırlar tekrar ortaya çıkacaktır ve hayatları karışacaktır.