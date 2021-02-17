Camdaki Kız Dizisi Erkek Başrol Kim Olacak? Ünlü Oyuncudan Beklenen Yanıt Geldi!

Başarılı oyuncu Burcu Biricik, Barış Arduç ile başrollerini paylaştığı “Kuzgun” dizisinin ardından Kırmızı Oda’daki performansı ile izleyicileri büyülemişti. Kırmızı Oda projesinden sonra Gülseren Budayıcıoğlu’nun kitabından uyarlanan “Camdaki Kız” dizisinde de rol alacak olan Burcu Biricik, başarılı performansı ile adından söz ettiriyor. Kırmızı Oda isimli dizide Boncuk karakterine hayat veren Biricik, Kırmızı Oda dizisinde başarılı oyunculuk performansı ile gönülleri feth etmişti. Son dönemlerin en çok konuşulan kadın oyuncularından biri haline gelen ünlü oyuncu, geçtiğimiz hafta senaryo gereği Kırmızı Oda projesinde Boncuk’a veda etmişti. Boncuk rolünün son bulmasının ardından ünlü oyuncu Burcu Biricik yine Gülseren Budayıcıoğlu’nun kitabından uyarlanacak olan Camdaki Kız isimli romanın başrolünü canlandırmak için hazırlıklarını sürdürüyor.

Masumlar Apartmanı, Kırmızı Oda ve Doğduğun Ev Kaderindir gibi birbirinden güzel dizilerin yapımcısı olan OGM Pictures imzalı ve gerçek bir hayat hikayesi üzerinden yazılan bir dram dizisi daha ekranlara gelmek için sabırsızlanıyor. Diğer üç başarılı dizi gibi çok dikkat çeken Camdaki Kız projesi kadın başrol için Burcu Biricik ile anlaşma sağlamıştı. Burcu Biricik’e eş olacak erkek partnerin kim olacağı merak konusu olmuştu. Burcu Biricik’in anlaşma sağladığı Camdaki Kız projesi ile ilgili olarak kitabı okurken mutlu gözüktüğü bir fotoğrafı sosyal medya hesabından paylaşıp takipçilerinin beğenisine sunmuştu. Camdaki Kız isimli dizi henüz başlamadan Burcu Biricik’in yaptığı bu paylaşım oyuncunun yeni projesi için ne kadar heyecanlı olduğunu belli ederken izleyicileri tekrardan büyüleyecek gibi duruyor. Yine dram türünde olan ve OGM Pictures imzası taşıyan başarılı dizi, oyuncu kadrosunda “Nalan” karakterine hayat vermesi için Burcu Biricik ile anlaşma yaptı. Geçtiğimiz günlerde erkek oyuncu olarak Uraz Kaygılaroğlu’na da teklif gittiği konuşulan magazin olayları arasında yer almıştı. Ancak edinilen son bilgilere göre başarılı oyuncu Uraz Kaygılaroğlu, Gülseren Budayıcıoğlu’nun kitabından uyarlanacak olan Camdaki Kız dizisine olumlu yanıt vermedi. Uraz Kaygılaroğlu’nun kendisine gelen teklifi kabul etmemesi Camdaki Kız dizisi için erkek başrolün kim olacağını merak ettiren bir gelişme olarak görüldü.