Camdaki Kız Dizi Oyuncuları, Konusu, Hangi Kanalda Ve Ne Zaman Başlayacak?

Son zamanlarda Gülseren Budayıcıoğlu'nun kitaplarından uyarlanan diziler seyirciler tarafından çok seviliyor. Masumlar Apartmanı, Kırmızı Oda gibi dizilerin de senaryoları ünlü psikiyatristin kitaplarından uyarlanıyordu. Geçtiğimiz günlerde ünlü psikiyatrist Gülseren Budayıcıoğlu'nun bir kitabının daha diziye dönüşeceği müjdelendi. Dizinin oyuncu kadrosu ve hangi kanalda yayınlanacağı yavaş yavaş belli olmaya başladı. Seyirciler ise “Camdaki Kız dizisi hangi kanalda yayınlanacak, başrol oyuncuları kimler, ne zaman başlayacak?” gibi soruların cevaplarını araştırmaya başladı. Sizler için Camdaki Kız dizisi ile ilgili elde ettiğimiz son bilgileri haberimizde paylaşıyoruz.

Ünlü psikiyatrist Gülseren Budayıcıoğlu’nun yazdığı kitaplardan uyarlanan Kırmızı Oda, Masumlar Apartmanı, Doğduğun Ev Kaderindir gibi diziler yayınlandığı ilk günden itibaren reyting rekorları kırmaya başlamıştı. Bu dizilerin sevenlerine bir müjdeli haber daha geldi. Gülseren Budayıcıoğlu'nun Camdaki Kız adlı romanının televizyon dizisi olarak uyarlanacağı bildirildi.

CAMDAKİ KIZ DİZİSİ OYUNCULARI KİMLER?

Camdaki Kız dizisi daha önce de söylediğimiz gibi Gülseren Budayıcıoğlu'nun kitabından uyarlanacak. Yapımcılığını OGM Pictures’in üstleneceği dizinin yönetmenliğini de Nadim Güç yapacak. Burcu Biricik, geçtiğimiz günlerde Camdaki Kız dizisinin kadın başrol oyuncusu olarak seçilmişti. Kulislerde dolaşan dedikodulara göre, dizide erkek başrolü oynayacak olan kişi için Uraz Kaygılaroğlu düşünülüyor. Bunun yanı sıra Kırmızı Oda dizisinde Burcu Biricik’in partnerlerinden biri olan ve Can karakterine hayat veren Feyyaz Şerifoğlunun da dizide rol alacağı konuşuluyor. Camdaki Kız dizisi cast çalışmaları tamamlanır tamamlanmaz tahminen Şubat ayında çekilmeye başlanacak.

CAMDAKİ KIZ DİZİSİ HANGİ KANALDA OLACAK NE ZAMAN YAYINLANACAK?

Gülseren Budayıcıoğlu'nun aynı isimdeki romanından uyarlanacak olan dizinin hangi kanalda yayınlanacağı da belli oldu. Mart ayından itibaren Kanal D ekranlarında televizyon seyircisi ile buluşacağı netleşen dizinin isminin değişmemesi bekleniyor. Ancak önümüzdeki günlerde dizinin farklı bir isim ile yayınlanması mümkün olabilir.

CAMDAKİ KIZ DİZİSİNİN KONUSU NE?

Gülseren Budayıcıoğlu, Camdaki Kız isimli kitabında, hep lüks içinde yaşayan ama kaderi kötü olan bir kadın ile varoş bir adamın aşk hikayesi anlatılmıştı. Bu dizinin de, diğer Gülseren Budayıcıoğlu uyarlaması olan diziler gibi kitaba çoğunlukla bağlı kalması ama ufak değişiklikler yapılması bekleniyor.