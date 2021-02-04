Çağatay Ulusoy'un başrolünde oynadığı Yeşilçam dizisi ne zaman başlayacak? Oyuncu kadrosunda kimler var?

Blu TV'den yeni dizi Yeşilçam'a geri sayım başladı. Bu sezon bibirinden iddialı diziler yayınlayan Blu TV, farklı konular ve güçlü oyuncu kadrosuyla dikkat çekiyor. Peki Yeşilçam dizisinin konusu nedir, oyuncu kadrosunda kimler var?

Yeşilçam dizisinin oyuncu kadrosu ve konusu gibi diziye ait detaylar ise şöyledir: Yeşilçam dizisinin başrollerinde Çağatay Ulusuoy, Afra Saraçoğlu, Ayta Sözeri ve Selin Şekerci bulunmaktadır. Çağatay Ulusoy Semih karakterini canlandırırken Afra Saraçoğlu ise Tülin karakterlerine can verecektir. Ekranlara en son Çatı Katı Aşk dizisiyle gelen Selin Şekerci’de Çağatay Ulusoy’un bir diğer partneri Mine’yi canlandıracak. Ayta Sözeri ise Kuvvet karakteri ile ekranlara gelecek. Yeşilçam dizisinin diğer oyuncuları ise Özgür Çevik,Güngör Bayrak, Bora Akkaş, Yetkin Dikinciler, Selin Kahraman, Nilüfer Açıkalın, Efe Tunçer, Ercüment Fidan ve Altan Erkekli gibi isimler yer alıyor..

Yeşilçam dizisinin yapımını ES Film üstlenirken, yönetmen koltuğunda bir çok başarılı projelere imza atan Çağan Irmak oturuyor.

1960'lar Türkiye'sine yolculuk !

Yeşilçam dizisi adından anlaşıldığı gibi nostaljik tarzda olacak. 1960'lı yılların bugüne uyarlanması şeklinde olacak dizinin çekimlerine başlanarak afişleri yayınlanmaya başladı. Blu TV Yeşilçam için "1960’lar Türkiye’sinde, Yeşilçam’ın altın çağında bir yeniden doğuş hikayesi" ifadesini kullanarak dizinin tanıtımını yaptı.

Yeşilçam dizisi izleyiciler tarafından ne zaman yayınlanacağı merak edilmeye başladı. Sabırsızlıkla beklenen ve şimdiden ilgi uyandıran Yeşilçam dizisinin henüz yayın tarihi belli olmadı. Diziye dair ayrıntılar geldikçe paylaşmaya devam edeceğiz.

Güncelleme Tarihi: 04 Şubat 2021, 21:50