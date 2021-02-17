Çağatay Ulusoy'un Mücadele Çıkmazı adlı dizisinin hem adı hem yayın günü değişti!

Başarılı oyuncu Çağatay Ulusoy’un başrolünü Emir Ali Doğrul ile paylaştığı , OGM Pictures imzalı , yönetmen koltuğunda Can Ulkay'ın oturduğu ve senaryosunu ise Ercan Mehmet Erdem’in kaleme aldığı Mücadele Çıkmazı dizisinin adı ve yayın günü değişti.

Mücadele Çıkmazı dizisinin yayın günü daha önce 15 Mart olarak açıklanmıştı. Fakat dizinin hem adının hem yayın gününün değiştirildiği öğrenildi. Peki yeni adı nedir? Ne zaman yayınlanacak?

Mücadele Çıkmazı dizisinin adı "Kağıthan Hayatlar" olarak değiştirildi. 'Struggle Alley' olan yabancı karşılığı ise 'Paper Lives' şeklinde değişti.

Kağıttan Hayatlar ne zaman, nerede yayınlanacak?

Netflix'te yayınlanacak Kağıttan Hayatlar dizisinin yeni yayı günü 12 Mart 2021 olarak belirlendi.

Kadrosunda kimler var?

Çağatay Ulusoy, Ersin Arıcı, Turgay Tanülkü, Selen Öztürk ve çocuk oyuncu Emir Ali Doğru yer alıyor.

Konusu nedir?

Dram türünde olan filmin konusu ise şöyledir: Mehmet (Çağatay Ulusoy) çöp toplayarak geçimini sağlamaya çalışmaktadır. Onun hayattaki en büyük destekçisi Tahsin Baba'dır. Hayatı ise 8 yaşındaki Ali ile tanışmasından sonra değişecektir. Ali'nin ailesini ararken aralarında farklı bir bağ oluşarak , baba- oğul gibi olacaklardır. Hayatın zorluklarına beraber göğüs gereceklerdir.





Güncelleme Tarihi: 17 Şubat 2021, 23:20