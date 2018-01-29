Çadırda hayatını kaybeden kişi Aysun Kayacı'nın babası mı ?

İddialara göre Adana'nın Toros Mahallesi 78179 Sokak’taki elektrik trafosunun yanına kurduğu çadırda yaşamını sürdüren ve mahalle sakinlerinin verdiği yemeklerle karnını doyuran Selahattin Altınöz, sabah saatlerinde kahvaltı getiren mahalleli tarafından ölü bulundu.

İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekiplerinin Selahattin Altınöz'ün hayatını kaybettiğini açıkladı.Altınöz’ün cesedi ölüm nedeninin belirlenmesi için Adli Tıp Kurumu’na gönderildi.

Çadırda hayatını kaybeden Selahattin Altınöz'ün Aysun Kayacı'nın babası olduğu iddia edildi.