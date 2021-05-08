Büyük İtiraf! Survivor'da Yemek Çalan Sadece Batuhan Değilmiş

Ekranların sevilen yarışması Survivor 2021 yarışmacılarından olan Cemal ve Atakan Çağrı buluşarak birlikte video çekti. İkilinin videoda yaptığı açıklamalar ise tepki çekecek cinsten.

TV8 ekranlarının sevilen yarışması Survivor'da elenen iki yarışmacı Cemal Hünal ve Çağrı Atakan bir araya gelerek video çekti ikilinin itirafları çok konuşulacağa benziyor. Cemal Hünal ve Çağrı Atakan'ın yan yana gelerek çekmiş oldukları videoda Cemal Ünal, "En çok güldüğüm şey biz sürekli yemek çalarken yakalana yakalana Batuhan'ın yakalanması’’ ifadelerini kullanırken Atakan Çağrı, ‘’Biz çalmadık, böyle şeyler söyleme’’ dedi. Cemal Ünal, ‘’Söyledim artık geçmiş olsun’’ ifadelerini kullandı.

TV8 ekranlarının sevilen yarışması Survivor'da bu yıl ekibe erken veda eden iki isim Cemal Hünal ve Çağrı Atakan bir araya gelerek buluştu. İkilli eski günleri yad etti ve adı yaşantıları hakkında çok ses getirecek bazı itiraflarda bulundu.

Batuhan Ceza Almıştı

Survivor 2021 yarışmasına hala devam eden Batuhan Karacakaya yemek çalarken Survivor ekibine yakalanmış ve bu konu gündemden düşmemişti. Programın sunucusu ve yapımcısı Acun Ilıcalı ise Batuhan Karacakaya'nın davranışına sinirlenmiş Karacakaya'ya ceza uygulama kararı almıştı.

Konseyde durumu açıklayan Ilıcalı Batuhan Karacakaya için ceza uygulamıştı. Batuhan Karacakaya kazanmış olduğu yemek ödüllerinden bir süre faydalanamadı. Bu olayın üzerinden kısa bir süre geçmesinin ardından Survivor'dan ve ada yaşantısına veda eden yarışmacılar eski günleri anmak için buluştu.

Survivor'da bu yıl ekibe erken veda eden iki isim Cemal Hünal ve Çağrı Atakan bir araya geldi. Cemal Hünal ve Çağrı Atakan'ın birlikte yan yana sosyal medyadan paylaşmış oldukları video gündeme bomba gibi düştü. Özellikle Cemal Hünal'ın Cemal Ünal, "En çok güldüğüm şey biz sürekli yemek çalarken yakalana yakalana Batuhan'ın yakalanması’’ ifadelerini kullanması izleyicilerin akıllarında soru işareti kalmasına sebep oldu.