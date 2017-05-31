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Büşra Develi Fİ' de ki sevişme sahneleri hakkında konuştu

Büşra Develi internet dizisi olarak bilinen Fİ dizisinde ki sevişme sahneleri hakkında açıklamalarda bulundu.

31 Mayıs 2017 Çarşamba 13:09
Büşra Develi Fİ' de ki sevişme sahneleri hakkında konuştu

Büşra Develi internet dizisi olarak bilinen Fİ dizisinde ki sevişme sahneleri hakkında açıklamalarda bulundu.

Fİ dizisinde Bilge karakterini canlandıran Büşra Develi muhabirlere verdiği demeçlerde Fİ' de ki sevişme sahneleri hakkında konuştu. Büşra Develiye dizideki sevişme sahnelerinin sorulması üzerine güzel oyuncu ' Dizide hayata dair şeylerden bahsediyoruz. İnsanların kavgaları, hırslarından bahsediyoruz ama aşktan da bahsediyoruz. İçinde sevişme olmayan bir aşk olabilmesi mümkün mü? Biz de bunu yansıtmak zorundayız. Hayatın her alanını yansıtırken bunu yansıtmamak olmaz. İnsanların birbirlerine bakıp mendil attıkları sahneler eskilerde kaldı. ' yorumunu yaptı.

Aynı zamanda Büşra Develi sevişme sahnelerinin çekimi sırasında utandığını da belirtirken açıklamalarına ' Sevişme sahneleri çekilirken çok utandım. ' şeklinde devam etti.

Puhu TV'nin çok konuşulan dizisi olan Fİ her yeni bölümünde izleyicileri etkilemeyi başarıyor. 2 Haziran tarihinde 10. bölümü yayınlanacak olan dizinin hayata dair her şeyden bahsetmesi ile insanları dizinin bağımlısı haline getirdi.



Son Güncelleme: 31.05.2017 13:46
Anahtar Kelimeler:
Fi Sevişme SahnesiFi DizisiBüşra Develi
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