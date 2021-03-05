Büşra Develi: 900'lü hatlar mağduruyum!

Akıncı dizisinin Nergis'i Büşra Develi, YouTube'da yayın yapan İbrahim Selim'in son konuğuydu. Hayatıyla ilgili bilinmeyenleri anlatan 27 yaşındaki güzel oyuncu, dış görünüşünün düzgün olması nedeniyle herkesin kendisini "zarif biri" olarak görmeye meyilli olduğunu kaydetti. Buna rağmen içinde resmen bir sokak çocuğunun yaşadığını söyleyen Develi, güzellik yarışmalarının tamamen anlamsız olduğunu ve asla katılmayı düşünmediğini aktardı. Öte yandan karantina döneminde içinden resmen bir aşçının çıktığını aktaran güzel oyuncu, sürekli birilerini doyurmak için yemek yaptığından bahsetti.

"Fatura gelince şoke oldular"

Bir zamanar popüler olan 900'lü hatlarla ilgili ciddi bir sıkıntı yaşadığını kaydeden Develi, başından geçenleri anlattı. Bazı televizyon kanallarında 900'lü hatların reklamlarının çıktığını hatırlatan 27 yaşındaki oyuncu, dalga geçmek için zaman zaman bu kanallarda verilen numaraları aradığını itiraf etti.

Sesini değiştirerek kendisini erkek gibi tanıttığını ve insanlarla alay ettiğini kaydeden Develi, gelen kabarık telefon faturasıyla başının derde girdiğini belirtti. Annesinin ve babasının durumu yanlış anladığını kaydeden Develi, kendisini 900'lü hat bağımlısı zannettiklerini ve dehşete düştüklerini söyledi.

"Oyunculuğumun başlangıç serüveni çok karanlık"

Oyunculuğa başlama sebebinin de 900'lü hatlarla ilgili karanlık geçmişine dayandığını kaydeden Develi, erkek taklidi yaparak insanları kandırmanın sonunun buralara geleceğini düşünmediğini vurguladı. Oyunculuğun kendisine gerçek manada bir güç kattığını dile getiren Develi, meslek sahibi bir kadın olmanın hayatını ne kadar kolaylaştırdığından bahsetti. Develi, kendi mesleğine sahip olması nedeniyle iş ilişkilerinden arkadaş ilişkilerine kadar birçok alanda kendisine daha çok güven duyduğunu belirtti.