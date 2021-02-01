Burcu Kıratlı Kimdir? Yaşı, Boyu, Hayatı ve Bilinmeyenleri

23 Temmuz 1989 tarihinde İstanbul’da dünyaya gelen Burcu Kıratlı, Türk dizi, sinema ve tiyatro oyuncusudur. 164 cm boyundaki Kıratlı’nın kilosu 52’dir. Kahverengi gözlü ve koyu kahverengi saçlı olan oyuncunun burcu aslandır. Babası Kenan Erçetingöz, annesi ise Gül Erçetingöz’dür. Tek çocuk olan oyuncu Burcu Kıratlı’nın Mia adında bir de köpeği bulunmaktadır.

İstanbul’da doğup büyüyen Burcu Kıratlı, anne ve babasını hiçbir zaman bir arada görmediğini ve onların, kendisi daha çok küçükken ayrıldığını açıkladı. 6 yaşında Kenan Erçetingöz ile tanıştığını ve 19 yaşına kadar onunla aynı evde yaşadığını ifade eden dizi oyuncusu Kıratlı, baba tarafı ile de bağlarının hiç kopmadığını ve hala görüştüklerini ifade etti. Öz babası ile işlerinin yoğunluğundan dolayı fazla görüşemediklerini ifade eden oyuncu kendisi için Kenan Erçetingöz’ün bir şans olduğunu ve ona baba yokluğunu hiç hissettirmediğine dair itirafta bulundu. Öz kardeşi bulunmayan Kıratlı’nın, Kenan Erçetingöz’ün ilk evliliğinden olan oğlu Levent’in ve öz babasının ikinci evliliğinden olan iki çocuğunun kardeşleri olduğunu söyledi. Erçetingöz ile baba-kız arasında olabilecek her şeyi yaşadıklarını, kendisini kızıp azarladığını hatta ona ceza verdiğini söylerken akşamları saat 7’ye kadar izni olduğunu açıkladı. Ünlü oyuncu Burcu Kıratlı’nın gece telefonu çaldığında ise 1 hafta süreyle telefonuna el konuluyormuş.

Burcu Kıratlı oyuncu olmaya karar verdiğinde ise ailesinin sektör koşullarından dolayı öncelikle karşı çıktığını ancak kendisinin çok istediğini görünce izin verdiklerini belirtti. Babası Kenan Erçetingöz’ün ise oyuncu olma isteğine karşın zor durumda kaldığında beni arama çünkü profesyonel olmak zorundayız cümlesini kurduğu öğrenildi. Öyle ki Kenan Erçetingöz, kendi kızı olduğu için Burcu Kıratlı’ya ayrıcalık tanımanın doğru olduğunu düşünmüyor.

Ünlü oyuncu eğitim hayatına Ata Koleji’nde ilkokul okuyarak başlamış. Ardından BJK Koleji’nde ortaokul, Bebek Yeni Yıldız Koleji’nde ise lise eğitimini tamamlayan oyuncu lisans eğitimini Yeditepe Üniversitesi İletişim Fakültesi Görsel İletişim Tasarımı Bölümü’nde okuyarak geçirmiştir. Okul hayatında da birçok oyun ve kısa filmlerde yer alan oyuncunun, Müjdat Gezen Sanat Merkezi’nde de eğitim aldığı öğrenilen bilgiler arasında yer almaktadır.