Burcu Esmersoy, reklam çekimleri için servet kazanacak !

Uzun bir süredir iş adamı sevgilisi Berk Suyabatmaz ile aşk yaşayan güzel sunucu Burcu Esmersoy , aşk ve iş hayatını bir arada götürüyor.Ekranların en sevilen isimlerinin başında gelen güzel manken Esmersoy , People by Fabrika markasının kış koleksiyonunun tanıtımı için kamera karşına geçti.Güzel oyuncunun bu tanıtım çekimleri için alacağı ücret ise dudak uçuklattı.

Güzel manken Burcu Esmersoy , 'People by Fabrika''nın reklam yüzü oldu. Burcu Esmersoy'un 6 aylık reklam anlaşması karşılığında 350 bin lira alacağı öğrenildi.

Çekimlerin ardından açıklamalarda bulunan Burcu Esmersoy , "Çok güzel bir çekim oldu, kıyafetlerin birçoğuna aşık oldum. Özellikle kruvaze yakalı deri elbiseye bayıldım. " ifadelerini kullandı.