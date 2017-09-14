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Burcu Esmersoy ile sevgilisi Berk Suyabatmaz'ın aşk pozları

Güzel sunucu Burcu Esmersoy ile iş adamı sevgilisi Berk Suyabatmaz'ın samimi halleri gözlerden kaçmadı.Esmersoy , ilk kez bir sevgilisiyle böyle romantik haller sergiledi.

14 Eylül 2017 Perşembe 14:18
Burcu Esmersoy ile sevgilisi Berk Suyabatmaz'ın aşk pozları

Aradığı aşkı işadamı Berk Suyabatmaz'da bulan Burcu Esmersoy cephesinde ateş bacayı sardı. Güzel sunucu, önceki gün sosyetik sevgilisiyle birlikte Zorlu AVM'deydi. Cantineriy'de dostlarıyla bir araya gelen ikilinin mutluluktan gözlerinin içi gülüyordu. Çiçeği burnunda çiftten Esmersoy'un aşkını öpücüklere boğması dikkat çekti. İkilinin başlarda gizlemek için yoğun çaba sarf ettiği aşkını gözler önünde yaşaması şaşırttı. Sevgilisi Berk Suyabatmaz'la ilk kez geçtiğimiz hafta görüntülenen ve aşk sorularını cevapsız bırakan Esmersoy, bu kuralını bozmadı.

EVLİLİK OLABİLİR! 

İlişkisi hakkında konuşmak istemeyen sunucu, "Bu sefer böyle bir şey yapalım. Bu kez ben konuşmayayım" diyerek soruları geçiştirdi. Bugüne kadar hiçbir ilişkisinde bu tarz görüntüler sergilemeyen Burcu Esmersoy'un objektifler karşısında verdiği samimi pozlar "Burcu, evlenmeme kararını Berk Suyabatmaz ile bozarsa kimse şaşırmasın" dedirtti

​TAVRINI KONUŞTURDU

Esmersoy'un orta parmak işareti yaptığı Aslışah Alkoçlar, "O benden yaşça çok büyük ve çevremden değil" demişti. Sunucu, önceki gün takipçilerinin Alkoçlar aleyhindeki yorumlarını beğenerek "Kavga bitmez" dedirtti..

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