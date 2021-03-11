Burcu Esmersoy'dan ekmek ve salgın itirafı!

Ünlü sunucu ve model Burcu Esmersoy, hayatına dair samimi açıklamalarda bulundu. Habertürk'ten Tolga Aslan'ın haberine göre; Nişantaşı'nda alışverişe çıktığı zannedilen Burcu Esmersoy (44), mağaza çıkışında kameralardan kaçamadı. AVM'ye alışveriş değil iş görüşmesi için geldiğini kaydeden Esmersoy, işin ayrıntılarını vermedi. Yaptığı görüşmeyi "hayırlı bir iş" olarak niteleyen ünlü sunucu, konuyla ilgili ilerleyen haftalarda açıklama yapacağını kaydetti.

"Başlarda inanmadım, Miami'de eğlendim"

Önceki hafta yaptığı beyaz ekmek açıklamasıyla gündeme gelen Esmersoy, konuyla ilgili bir kez daha konuştu. Daha önce dediği gibi 21 yıldır beyaz ekmek yemediğini belirten Burcu Esmersoy, bunun yerine zaman zaman simit yediğini kaydetti. Pandemi öncesinde yaptığı açıklamada koronavirüs salgınının ciddiyetine inanmadığını söyleyen ünlü sunucu, başlarda olayın ciddiyetine varamadığını itiraf etti. Hem yurt içinde hem yurt dışında çekimleri olduğu için durumu ciddiye almak istemediğini kaydeden Esmersoy, Miami'deki Superbowl finaline giderek çılgınca eğlenerek hata yaptığını söyledi.

Daha sonra özellikle İtalya'dan gelen vakalar ve ölümlerle sarsıldığını belirten Esmersoy, şoke olduğunu kaydetti. İtalya'da yaşayan arkadaşlarının "bir aydır karantinada" olduğunu öğrennice durumun ciddiyetini kavramaya başladığını vurgulayan Esmersoy, hem şaşırdığını hem de kendine çok kızdığını ifade etti. Kendisini karantinaya aldığını belirten güzel sunucu, 48 gündür kendini korumaya aldığını aktardı.

Tuzcuoğlu ile Esmersoy arasında "takipçili oyunculu" polemiği

Ünlü oyuncu İpek Tuzcuoğlu ile Burcu Esmersoy arasındaki "takipçili oyuncu" polemiği sürüyor. Instagram'da fazla takipçisi olan kişilerden dilere ve filmlere oyuncular seçildiğini kaydeden Tuzcuoğlu, bunun yanlış bir tutum olduğunu kaydetmişti. Burcu Esmersoy ise oyunculara daha fazla iş imkanı sunulmasının önemine değinmiş ve Tuzcuoğlu'nun bu ifadelerine karşı çıkmıştı.

Güncelleme Tarihi: 11 Mart 2021, 09:49