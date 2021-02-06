Burcu Biricik Kırmızı Oda’dan Ayrıldı! Yeni Dizi Teklifi Hemen Geldi!

Yayınlandığı ilk günden beri TV8 ekranlarında reyting rekorları kıran Kırmızı Oda dizisi Cuma akşamları yayınlanıyor. Dün akşam yayınlanan yeni bölüm ile birlikte dizinin sevilen karakteri Boncuk’a hayat veren Burcu Biricik diziye veda etti. Boncuk karakterini oynarken gösterdiği üstün oyunculuk performansıyla gönülleri mest etmişti.

Dram dolu sahneleriyle ve oyunculuk yeteneği ile seyircileri duygudan duyguya sürükleyen oyuncu Boncuk karakterini başarı ile canlandırmıştı. Sosyal medyada Boncuk karakterini harika bir şekilde oynayan Burcu Biricik’e övgüler yağdı.

Dün akşam yayınlanan bölümde Boncuk karakterinin diziye veda etmesine seyirciler çok üzüldü. Ancak Burcu Biricik’ten müjdeli haber geldi. Gülseren Budayıcıoğlu tarafından yazılmış olan Camdaki Kız adlı roman diziye dönüştürüleceği ve bu dizide oynaması için Burcu Biricik’e teklif götürüldüğü öğrenildi.

TV8 ekranlarında Doğduğun Ev Kaderindir adlı dizi de Camdaki Kız adlı romandaki bir hikayeden yola çıkmıştı. Ancak son bölümlerde kitaptaki hikayelerden çok uzaklaşıldığı ve bu nedenle dizinin kötüleştiği öne sürülmüştü.

Gazeteci Birsen Altuntaş tarafından elde edilen kulis bilgilerine göre, Gülseren Budayıcıoğlu'nun Camdaki Kız isimli romanı ile aynı ismi taşıyacak dizi için yapımcı ile Burcu Biricik arasındaki görüşmeler sürüyor. Fakat ikilinin anlaşıp anlaşmadığı henüz belli değil. Oyuncu kadrosunun belli olması ile birlikte Camdaki Kız’ın çekimleri başlayacak ve en kısa sürede televizyon izleyicisi ile buluşacak. Burcu Biricik’in teklifi kabul etmesi durumunda Nalan isimli karaktere o hayat verecek.

BURCU BİRİCİK VEDA ETTİ

Instagram üzerinden yaptığı veda paylaşımında "Benim canım Boncuk’um sen hep yanı başımda sağımda solumda durucaksın seni hayatta yalnız bırakmam artık ve diğer bütün Canım Boncuk Kadınlarım bilin ki hiç biriniz, hiç birimiz yalnız değiliz. Bizi SEVGİ kurtaracak !!!! Her şey için iyi ki ahhhh iyi ki DEDELERİM ve Tüm Kırmızı Oda dizi ekibine ve bana benden daha çok inanan sizlere güzel yorumlarınıza kocaman öpücükler sevgiler şahane bir 10 haftaydı benim için sizi seviyorum" açıklamasına yer veren Burcu Biricik’in paylaştığı fotoğraf hayranlarını kahkahaya boğdu.

Güncelleme Tarihi: 06 Şubat 2021, 14:29