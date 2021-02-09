Burcu Biricik Kimdir? Camdaki Kız Dizisinin Başrol Oyuncusu Kim?

Son zamanlar da belki de yıldızı paylayan oyuncuların başında burcu Biricik geliyor. Burcu Biricik sonra zamanların popüler dizisi olan Kırmızı Oda’da canlandırdığı Boncuk karakteriyle adeta seyircilerin kalbini kazanmıştır. Burcu Biricik’in tamamen doğal haliyle yer aldığı bu dizide ise gerek mimikleri gerek sözleri gerekse davranışları oldukça beğenilmişti. Kısaca oyuncu hem güzelliğini hem de yeteneğini konuşturdu.

Bu nedenle son zamanların en gündem isimlerinden biri olan Burcu Biricik kaç yaşında ve nereli olduğu da merak ediliyor. İşte Burcu Biricik’in hayatı ve kariyeri haberimizde;

Burcu Biricik televizyon ekranlarından bir süre uzak kalmıştı fakat sonra Kırmızı Oda dizisinde Boncuk karakteri ile adeta bizleri büyüledi. Hayat erdiği karakter ile bütünleşen Burcu Biricik’in hayatı da çok merak edilmeye başlandı.

BURCU BİRİCİK KİMDİR

Burcu Biricik 4 Mayıs 1989 yılında Antalya ilimizde doğmuştur. Kendisi 2006 yılında güzellik yarışmasında Akdeniz Kraliçesi seçilmiştir. Boğa burcu olan güzel lise yıllarında tiyatroya başlamış ve daha sonra da oyunculuğa geçmiştir.

Ege Üniversitesi mezunu olan Biricik, kariyerine ise kariyerine Bornova Belediyesi Şehir Tiyatrosu’nda stajyer olarak başladı.

İlk olarak ise biz kendisini televizyon da 2007 yılında gördük. Maçolar dizisinde yan rolde yer alan Biricik daha sonra 2011 yılında Artiz Mektebi yarışmasına katıldı.

Muhteşem Yüzyıl ve Ustura Kemal dizilerinde de kendisini yan rollerde yine izleme fırsatımız oldu.

Düşman kardeşler dizisinde de Biricik yer aldı. Fakat Biricik asıl son zamanlarda oynadığı Boncuk karakteri ile popüler olmuştur.

Şimdi ise güzel oyuncunun baş rolünde yer alacağı Camdaki Kız adlı yeni dizi geliyor.

BURCU BİRİCİK FİLMLERİ

2013 yılında Kedi Özledi, İnanç Odası 2014 yılında Bana Masal Anlatma, 2016 yılında Çok Uzak Fazla Yakın, 2018 yılında Her Şey Seninle Güzel ve 2019 yılında oldukça başarı toplamış Çiçero filminde yer almıştır.

BURCU BİRİCİK DİZİLERİ

2012 yılında Düşman Kardeşler, 2013 yılında Beni Böyle Sev, 2014 yılında Şeref Meselesi, 2015 yılında Hayat Şarkısı, 2018 yılında 8.gün ve 2019 yılında Kuzgun dizilerinde yer almıştır.

En son ise Boncuk Biricik’i Kırmızı Oda dizisinde Boncuk ile gördük. Şimdi ise güzel oyuncunun yeni dizisi Camdaki Kız’ı merakla bekliyoruz.