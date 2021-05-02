Burcu Biricik Hayranlarından Öyle Bir Şey İstedi Ki!

Ünlü oyuncu Burcu Biricik, Kırmızı Oda isimli televizyon dizisi projesinde hayat verdiği Boncuk karakteri sonrasında Camdaki Kız isimli dizide de Nalan karakterine hayat veriyor. Kanal D'de ekrana gelen dizi, Dr. Gülseren Budayıcıoğlu’nun aynı isimli kitabından uyarlanarak seyirciyle buluşuyor. Gerçek bir hayat hikayesinden uyarlanan dizide Nalan karakterini canlandıran Burcu Biricik, partneri olan Feyyaz Şerifoğlu ile Kırmızı Oda dizisinde de Boncuk ve Can olarak rol almıştı.

Ünlü oyuncunun her yaptığı bir olay olurken çarpıcı performansı ile de adından söz ettirmektedir. Son günlerde magazin gündeminden düşmeyen ünlü oyuncu sosyal medya hesabından yapmış olduğu paylaşım ile dikkatleri üzerine çekti. Pek çok ünlü isim de Burcu Biricik gibi doğum günleri yaklaşırken benzer paylaşımlar yapmakta. Ünlü oyuncu da o isimler arasına katıldı ve kendisine hediye almak isteyenleri hayırlı bir iş yapmalarına yönlendirdi.

Ünlü oyuncu Burcu Biricik yakınlarına, sevenlerine ve hayranlarına sosyal medya hesaplarından seslendi ve bir açıklamada bulundu. Normalde doğum günü zamanlarında hiç kimseden hediye istemediğini belirten ünlü oyuncu, bu yıl ise istediğini söyledi ve hayranlarına bağışta bulunmalarını teklif etti. Türkiye Otizm Vakfı'nın adresine gönderen Biricik, bu vakfı seçmesinin ardında yatan sebebi de ifade etti.

Camdaki Kız’ın Nalan’ı Netflix’te yayında olan Fatma dizisinde otizmli bir çocuğun annesine hayat vermişti. Rol gereği olsa da kısa bir süreliğine Otizmli çocukların hayatlarını ve ailelerinin yaşadığı zorlukları tecrübe eden oyuncu, doğum günü geldiği zaman kendisine hediye alınması yerine bu vakfa bağış yapılmasını rica etti.

Burcu Biricik Twitter hesabından yapmış olduğu paylaşımda otizmli bir çocuğa sahip olan aileleri bir nebze de olsa rahatlatabilmek amacı ile küçük büyük fark etmeden kendisine hediye alınmasını istedi. Oyuncu yapmış olduğu paylaşımların altına bir link ekledi ve hayranlarından bağış yapılması için bir ricada bulundu.