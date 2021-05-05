Burcu Biricik Eşi Kimdir? Burcu Biricik Evli Mi?

Kanal D ekranlarında seyirci kitlesi ile buluşan ve Camdaki Kız isimli proje ile dizi gündeminde yer alan başarılı projede ünlü oyuncu Burcu Biricik “Nalan” karakterine hayat veriyor. Bunun yanı sıra aylar önce çekimi yapılan ve Netflix'te yayınlanan Fatma dizisi ile birlikte de ünlü oyuncu ekranların aranan yüzü haline geldi. 4 Mayıs 1989 tarihinde Antalya'da Doğan ünlü oyuncu Burcu Biricik, 32 yaşına girdi ve eşinin yapmış olduğu paylaşım gülümsetti.

Oyuncu günler öncesinden hayranlarına, arkadaşlarına ve sevenlerine sosyal medya hesabından seslenmişti ve kendisine hediye almak isteyenlerden ricada bulunup Türkiye Otistiklere Destek Vakfı'nın adresini göndermişti. Ünlü oyuncu Burcu Biricik’in eşi fotoğrafçı Emre Yetkin de Burcu Biricik’in doğum gününü kutladı ve bir paylaşım yaptı. Çiftin 2006 senesinden beri birlikte olduğu bilinirken ikili 2016 senesinde ise evlendiği öğrenilmişti.

Fotoğrafçı Emre Yetkin ve oyuncu Burcu Biricik mutlu geçen evliliklerinin sessiz sedasız bir şekilde sürdürüyor. Gezmeyi çok seven ikili pandemi öncesinde Dünya’nın çok sayıda ülkesine gitti ve fotoğraflarını takipçileriyle paylaştı. Bugünlerde ise sette yoğun günler yaşayan ünlü oyuncu Kırmızı Oda dizisindeki konuk oyunculuğu ardından Camdaki Kız dizisinden Nalan karakteri olarak hayranları ile buluştu.

Burcu Biricik’in doğum gününde yapılan paylaşımlar ile birlikte eşi ile birbirlerine hitap şekilleri öğrenildi. Burcu Biricik'in eşine çocam (kocam) şeklinde seslendiği öğrenilirken, Emre Yetkin’in de eşine Curcu şeklinde seslendiği dikkatleri çekti. Fotoğrafçı Emre Yetkin eşi Burcu Biricik’in doğum gününü kutlarken “İyi ki doğmuşsun, benimle olmuşsun” şeklinde bir mesaj yayınladı. Başarılı isim Burcu Biricik’in fotoğrafçı olduğu öğrenilen eşi Emre Yetkin, kendisi ile bu yolculuğu birlikte yürüyen eşinin doğum gününü yapmış olduğu paylaşım ile kutladı ve birlikte çekildikleri fotoğrafı paylaştı. Ünlü oyuncu Burcu Biricik de eşinin paylaşmış olduğu bu fotoğrafı kendi hesabından yayınladı ve hayranlarının beğenisine sundu.