Buray, hayranlarını coşturdu

Gürkan DURAL/BURSA,() - POP müzik şarkıcısı Buray, Bursalı hayranlarına şarkıları ile unutulmaz bir gece yaşattı.

Buray, dün gece Jolly Joker Bursa Sahnesi’nde dinleyicileriyle buluştu. Bursalıları ‘Alacalı’ adlı şarkısıyla selamlayan şarkıcı, sahnedeki enerjisiyle hayranlarını coşturdu. Mekanı dolduran yüzlerce dinleyicisiyle samimi diyaloglar kuran Buray, ‘Aşk mı lazım’ ve ‘İstersen’ adlı popüler şarkılarını Bursalılarla birlikte söyledi. Buray ayrıca Türk pop müziğinde yer edinmiş birçok şarkıyı da kendi tarzına uyarlayarak seslendirdi. Yaklaşık 2 saat sahnede kalan Buray, “Bizim dördüncü yılımız, yılda 120, 130 konser veriyoruz. Dört yılda sadece bir konseri ertelemek zorunda kaldık, o da buraya denk geldi ama bu akşam buradayız, iyi ki geldiniz, iyi ki varsınız” dedi. Şarkılarıyla zaman zaman dinleyicilerine duygusal anlar yaşatan Buray, “Aşkın dozajı vardır, iki taraf da eşit vermeli. Bir taraf gerçekten daha fazla verirse karşı taraf ürker, geri kaçar. Bir dengesi vardır” diye konuştu.

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