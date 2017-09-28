Burak Özçivit ve Kerem Bursin yeni filmi Canfeda ilk görüntüleri

Kara Sevda dizisiyle reyting rekorları kıran Burak Özçivit, Kardeşim Benim 2'den sonra projesi belli oldu. Burak Özçivit yeni bir asker filminde seyircinin karşısına çıkacak. Büyük projede başrol olarak son zamanların en yakışıklı oyuncusu Kerem Bursin'le resmen anlaşıldı

Canfeda filmi ilk afişi yayında!

23 Şubatta sinamalarda olacak film için afiş bile hayranlarını heyacanlandıramya yetti. Askeri bir dizi olacağı kesinleşen projede iki arkadaşın askerlik macerasında birbirine nasıl kol kanat gerdiği gerekirse ölüme bile atlayacağı işlenecek. Film uzun soluklu bir iş olacağı ve 2. ve 3. serilerinin de çekileceği duyuruldu.