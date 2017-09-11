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Burak Özçivit ve Kerem Bursin sinema filminde buluşuyor

Ekranların sevilen ve yakışıklı oyuncuları Burak Özçivit ve Kerem Bursin bir aksiyon filminde başrolleri paylaşıcaklar.İkili , düşman karakteri canlandıracak.

11 Eylül 2017 Pazartesi 13:59
Burak Özçivit ve Kerem Bursin sinema filminde buluşuyor

Son dönemin popüler oyuncuları Kerem Bursin ve Burak Özçivit’ten sürpriz film. Genç kızların sevgilisi olan oyuncular, çekimlerine sonbahar-kış aylarında başlanacak bir aksiyon filminde buluştu.

İkilinin rol alacağı filmin senaryosu şu an için sır gibi saklanıyor. Ancak sızan bilgilere göre Bürsin ve Özçivit iki düşman karakteri canlandıracak ve bol bol dövüş sahnelerinde karşı karşıya gelecekler.

BOKS DERSi ALIYOR

Özel hayatında boksla ilgilendiği bilinen Bürsin, rol aldığı ‘Bu Şehir Arkandan Gelecek’ isimli dizide de bir boksörü canlandırmıştı. Özçivit’in de film için özel bir eğitmenden boks ve kickboks dersleri aldığı, evinin bir bölümünü spor salonuna çevirdiği ortaya çıktı.

YUMRUKLARINI KONUŞTURUYOR

Burak Özçivit, dövüş sahneleri nedeniyle eğitmen eşliğinde evde çalışıyor. Spor salonunda görünmek istemeyen yakışıklı oyuncunun evine özel bir boks standı aldığı ve saatlerce bu mankene yumruk atarak kendini geliştirdiği ortaya çıktı.

İkilinin hayranları şimdiden filmin çıkmasını büyük heyecanla bekliyorlar.

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