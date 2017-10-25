Burak Özçivit sakatlandı ! Burak Özçivit'in sağlık durumu nasıl ?

Kerem Bursin ile Burak Özçivit'in başrollerini paylaştığı 'Can Feda' filminin setinde sakatlık şoku yaşanıyor.Yakışıklı oyuncu Burak Özçivit sakatlanarak hastaneye kaldırıldı.

İddialara göre çekimlerine Eskişehir'de devam edilen 'Can Feda' filminin setinde Burak Özçivit sakatlanarak ayak bileğindeki bağları kopardı.Apar topar hastaneye kaldırılan yakışıklı oyuncunun uzun bir süre setten uzak kalacağı ama genel olarak sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Çağatay Tosun'un yönetmenliğin üstlendiği Kerem Bursin ile Burak Özçivit'in başrollerini paylaştığı 'Can Feda' filmi 23 Şubat'ta sinemalarda olucak.