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Burak Özçivit'in kazandığı ücret dudak uçuklattı !

Yakışıklı oyuncu Burak Özçivit ünlü bir firmanın reklam yüzü olarak kamera karşısına geçicek.Burak Özçivit'in bir yıllık anlaşma karşılığında iki reklam çekeceği ve 2.5 milyon TL para alacağı öğrenildi.

17 Kasım 2017 Cuma 11:08
Burak Özçivit'in kazandığı ücret dudak uçuklattı !

Son olarak Murat Boz ile Kardeşim Benim 2 filminde başrol oynayan Burak Özçivit'in yeni projesi ortaya çıktı.Yakışıklı oyuncunun ünlü bir firmanın reklam yüzü olacağı , bir yıllık anlaşma karşılığında iki reklam çekeceği ve karşılığında  2.5 milyon TL para alacağı öğrenildi.

Dizilerin , filmlerin ve reklamların en çok aranan yüzlerinden biri olan yakışıklı oyuncu Burak Özçivit'in ünü OrtaDoğu'ya kadar ulaştı.Geçtiğimiz aylarda Ortadoğu’da reklam çekimlerinden 5 milyon TL kazanan yakışıklı ıyunca yeniden yabancı bir firmanın reklam yüzü olacak.

Magazin dünyasında iddialara göre Burak Özçivit'in Ortadoğu’da reklam çekimlerinden 5 milyon TL kazandığı öğrenildi.

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