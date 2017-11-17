Burak Özçivit'in kazandığı ücret dudak uçuklattı !

Son olarak Murat Boz ile Kardeşim Benim 2 filminde başrol oynayan Burak Özçivit'in yeni projesi ortaya çıktı.Yakışıklı oyuncunun ünlü bir firmanın reklam yüzü olacağı , bir yıllık anlaşma karşılığında iki reklam çekeceği ve karşılığında 2.5 milyon TL para alacağı öğrenildi.

Dizilerin , filmlerin ve reklamların en çok aranan yüzlerinden biri olan yakışıklı oyuncu Burak Özçivit'in ünü OrtaDoğu'ya kadar ulaştı.Geçtiğimiz aylarda Ortadoğu’da reklam çekimlerinden 5 milyon TL kazanan yakışıklı ıyunca yeniden yabancı bir firmanın reklam yüzü olacak.

Magazin dünyasında iddialara göre Burak Özçivit'in Ortadoğu’da reklam çekimlerinden 5 milyon TL kazandığı öğrenildi.