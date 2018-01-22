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Burak Özçivit'in 'Afrin' paylaşımı olay oldu !

Sosyal medyayı aktif olarak kullanan yakışıklı oyuncu Burak Özçivit'in 'Afrin' paylaşımı magazin gündeminde olay oldu.Özçivit, Afrin operasyonuna destek için yer aldığı projeden çekilmiş asker üniformalı fotoğrafını paylaşınca eleştiri bombardımanına tutuldu.

22 Ocak 2018 Pazartesi 11:18
Burak Özçivit'in 'Afrin' paylaşımı olay oldu !

Burak Özçivit'in sosyal medya hesabından paylaştığı asker üniformalı pozu sosyal medyada gündem oldu. Kısa sürede binlerce beğeni alan fotoğrafa , binlerce de yorum yapıldı.Burak Özçivit'e askerliğini bedelli yaptığı konusunda çok sayıda eleştiri ve yorum geldi.

Burak Özçivit sosyal medya hesabından " Zeytin dalı harekatı" ile ilgili paylaşımda bulundu.   “Allah ordumuzu korusun.Bütün dualarımız, yüreğimiz sizlerle.”  diye yazdı.

Oyuncuya askerliğini bedelli yaptığı konusunda çok sayıda eleştiri ve yorum geldi. Bunun üzerine Burak Özçivit gönderisini yoruma kapattı.

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