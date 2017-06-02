Burak Özçivit Balayı İçin Sürpriz Hazırlıklara Başladı

Burak Özçivit ve Fahriye Evcen bu yaz evlenecekler. Ünlü çift evlilik hazırlıklarına tam hızlarıyla devam ediyor.

Burak Özçivit ve Fahriye Evcen evlilik hazırlıklarına devam ederken Burak Özçivit' in balayı için sürpriz hazırlıklara başladığı öğrenildi. Maldivlerde balayı yapacakları öğrenilen çift için Burak Özçivit Bodrum' da motor yat aradığı öğrenildi. Mavi tura çıkmayı planladıkları ve Fahriye Evcen' r sürpriz yapacağı ortaya çıktı.



Burak Özçivit 55 fit 15 metre Azimut ya da Prenses motor yat ile mavi tur planı yapmaktadır.