Burak Deniz ve Alina Boz’dan Hayranlarını Sevindirecek Haber!

Maraşlı ismindeki televizyon dizisi projesi Atv ekranlarında Pazartesi akşamında seyirci kitlesi ile buluşmaya devam ediyor. Sevilen dizi Maraşlı’nın başarılı ismi Burak Deniz, karantinadan çıkıp sete döndü ve bu haber oyuncunun hayranlarını sevinçten havaya uçurdu. Önceki günlerde korona virüse yakalandığı öğrenilen sevilen oyuncu Burak Deniz iyileşmesi ile güzel haberi verdi. Testten pozitif sonuç alması ile kendisini evde karantina alması bir olan oyuncu, virüsü yendi ve Maraşlı setinde işinin başına dönüş yaptı.

Geçtiğimiz haftada Maraşlı’nın yeni bölümü beklenmiş ancak yapımcı firma olan Tims&B konu hakkında açıklamalarda bulunmuştur. Ünlü oyuncu Burak Deniz’e geçmiş olsun mesajı iletilirken projenin yeni bölümünün de kısa süre içerisinde dizi hayranları ile buluşacağı haberi verilmişti.

Senaryo gereği dizide Celal Kün, diğer ismi ile Maraşlı karakterine hayat veren başarılı oyuncu Burak Deniz, dizide sergilediği performans ile dikkatleri üzerine çekmişti. Diğer taraftan Mahur karakterini canlandıran Alina Boz ise ekranların sevilen yüzü haline gelmiş ve dizideki performansı ile seyirci kitlesinden beğeni ve takdir toplamıştı.

Dizinin başrol oyuncuları Burak Deniz ve Alina Boz ikilisi birbirlerine çok yakıştırıldı ve hayranları onları “yılın dizi çifti” ilan etti. Sosyal medyada yapılan yorumlar da bu durumu doğrular nitelikte iken ikilinin hem oyuncu olarak hem de çift olarak çok beğenildiği bilinmekte.

Her yeni haftada popülerlikleri gittikçe artan çift Burak Deniz ve Alina Boz, ekranlarda uyumlu halleri ile dikkat çekiyor. Kamera arkasında da iyi anlaştıkları öğrenilen oyuncular bu yönleri ile de hayranlarından beğeni topluyor. İkilinin sosyal medya hesaplarından yaptıkları paylaşımlar binlerce kullanıcı tarafından beğeni ve yorumlar alırken çift merak içerisinde izlenilmeye devam ediyor.

Sonunda korona virüsü yenen ve Maraşlı dizi setine dönen ünlü oyuncu Burak Deniz, yaptığı paylaşım ile hayranlarını mutlu etti. Sevilen dizinin yeni bölümü izlenilmek için sabırsızlıkla beklenmekte.