Burak Deniz'den Didem Soydan ve evlilik açıklaması!

Henüz ilk bölümü yayınlanan Maraşlı dizisiyle yeniden ekranlara dönen oyuncu Burak Deniz, dizide güzel oyuncu Alina Boz ile başrolde yer alıyor. ATV'de yayınlanan dizinin ilk bölümü büyük ses getirdi. Son zamanlarda ünlü model Didem Soydan ile yaşadığı aşkla gündeme gelen Burak Deniz, dizideki rol arkadaşı Alina Boz ile çektirdiği bir fotoğrafı Instagram'dan paylaştı. Güzel oyuncu Alina Boz ile oldukça samimi bir poz veren Burak Deniz'in, sevgilisi Didem Soydan ile bu konu yüzünden tartıştığı iddia edildi.

"Alina Boz ile çekilen fotoğraflarımı Didem niye kıskansın?"

Önceki gün Etiler'de objektiflere yansıyan Burak Deniz'e Didem Soydan'ın kıskançlık krizi iddiası soruldu. Alina Boz ile bir dergiye verdiği samimi pozlar ve Instagram'dan paylaştığı son fotoğrafla gündeme gelen Burak Deniz, kıskansçlık iddialarını "saçmasapan" olarak niteledi. Sevgilisi Didem Soydan'ın da uzun yıllar modellik yapan biri olduğunu hatırlatan Burak Yılmaz, Didem Soydan'ın birkaç fotoğraf yüzünden kıskanlık kriizne girecek biri olmadığını söyledi. Burak Deniz, çıkan kıskançlık haberlerine Didem Soydan'ın da çok sinirlediğini hatırlatmadan geçmedi.

"Şu an sadece Didem'le vakit geçiriyoruz"

Evlilik iddialarına da samimi cevaplar veren oyuncu Burak Deniz, şimdilik "Didem'le vakit geçirdikleri" belirtti. Henüz ilk bölümü yayınlanan Maraşlı dizisi nedeniyle oldukça yoğun bir set programının olduğunu belirten Burak Deniz, şimdilik hem kendisinini hem de Didem Soydan'ın işlerine odaklandığını belirtti. İşten çıktıktan sonra da evde kişisel bakımını yaptığını kaydeden ünlü oyuncu, "işten eve, evden işe" gittiğini dile getirdi. Burak Deniz, evlilik iddialarıyla ilgili ise "Evlilik işi kısmet işi" yorumunu yaptı.

Didem Soydan, Burak Deniz'i kapıdan kovdu mu?

Önceki yıl ekim ayında Nişantaşı'nda görüntülenen ünlü model Didem Soydan, önce hayatında biri olmadığını söylemiş daha sonra ise "Bıurak ile birlikteyiz" açıklamasını yapmıştı. Sevgilisi Burak Deniz ile Maraşlı dizisindeki rol arkdaşının beraber verdiği pozlara dayanamadığı belirtilen Didem Soydan'ın kıskançlık krizi geçirdiği iddia edilmişti. Hatta Soydan'ın, kapısına kadar gelen sevgilisi Burak Deniz'i bağırıp çağırarak kapıdan kovduğu öne sürülmüştü.





Güncelleme Tarihi: 18 Mart 2021, 12:38