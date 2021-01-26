Burak Deniz'den Alina Boz'a İltifat Dolu Sözler

ATV ekranlarında yayımlanmaya başlayan, yeni dizi Maraşlı, pazartesi akşamları izleyicisiyle buluşuyor yeni başlayan dizi oldukça ilgi gördü, ekran başındaki izleyiciler tarafından merak içinde takip ediliyor. Sürükleyici konusu ile dikkatleri üzerine toplayan dizide aynı zamanda kadroda oldukça başarılı isimler bulunmakta. Burak Deniz ve Alina Boz'un birlikte olan uyumu hem dizinin senaryosu hem de başarılı oyunculukları, izleyenler tarafından oldukça beğenildi. Başrol oyuncularından Burak Deniz ve Alina Boz gibi genç ve yetenekli isimler bulunuyor. Burak Deniz sıklıkla kendi Instagram hesabında diziye ilişkin hikayeler ve gönderiler paylaşmakta. Başarılı oyuncu Burak Deniz Instagram hesabında rol arkadaşına iltifatta bulundu. Burak Deniz ve Alina Boz'un Birlikte çekilmiş olduğu bir poz ise oldukça beğeni topladı, rol arkadaşı Alina Boz ile beraber çekilmiş oldukları fotoğraf için, Burak Deniz, Evet Alina Boz bence de çok güzel çıkmışsın diyerek rol arkadaşına iltifatta bulundu. Çekmiş oldukları pozda Alina Boz'un gözü kapalı olduğundan dolayı Burak Deniz, rol arkadaşına bir esprili gönderme yapmış oldu.

Alina Boz'dan ise gecikmeden cevabı geldi, gözlerimi dinlendiriyorum şeklinde cevap veren güzel oyuncunun ardından Burak Deniz’den yanıt gecikmeden hemen geldi, benim görevim güzel çıkmak değil bayan, diyerek oynadığı karaktere atıfta bulunan ve dizideki karakterine ait olan kelimeleri kullanması ile yüzlerde tebessüm yarattı.

Burak Deniz yapmış olduğu diğer bir paylaşımda ise yaşanan bir problem hakkında bilgi verdi, üç bölümde, Necati'nin içinde bulunmuş olduğu araç benzin dökülerek yakılmıştı. Deniz, dizide görüntü yönetmenliği yapan Hakan Okumuş ile beraber çekilmiş olduğu bir fotoğrafı paylaştı.

Burak Demir hesabından fotoğraf paylaşarak altına şu notu düştü, tek sevgili görüntü yönetmenimiz, @h_ okumus ile birlikte yanan aracı merak ile izlerken çekilmiş bir kare şeklinde not düştü.