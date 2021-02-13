Bülent Şakrak Sefirin Kızı'na veda mı ediyor? Bülent Şakrak kimdir?

Yapımını NGM & O3 Medya'nın üstelendiği, yönetmen koltuğunda Emre Kabakuşak'ın oturduğu, senaryosu Eylem Canpolat, Ozan Aksungur, Defne Gürsoy, Oğuz Ayaz, Gamze Arslan Çelik, Ozanser Uğurlu tarafından kaleme alınan Star Tv'nin sevilen dizisinde yeni bir ayrılık haberi yaşandı.

Star TV ekranlarında yayınlanan başrollerinde Neslihan Atagül, Uraz kaygılaroğlu ve Engin Akyürek'in paylaştığı Sefirin Kızı dizisinde ilk olarak Neslihan Atagül geçirdiği bağırsak hastalığı nedeni ile dizinin kadrosundan ayrılmak zorunda kalmıştı. Neslihan Atagül'ün diziden ayrılmasından sonra ise yeni bir senaryo yazıldı. Mavi karakteri ile Tuba Büyüküstün dizinin kadrosuna dahil oldu. Uraz Kaygılaroğlu tarafından canlandırılan Gediz karakteri hikayesi bittiğinden senaryo gereği ölerek diziden ayrıldı. Uraz Kaygılaroğlu'da diziden ayrılan ikinci başrol oldu.

Engin Akyürek'in canlandırdığı Sancar karakteri ile Tuba Büyüküstün'ün canlandırdığı Mavi'nin aşk hikayesi gözler önüne serilecek. Birbirlerinin yaralarını sararken yeni bir aşk hikayesi doğacak. Son olarak dizinin kadrosuna başarılı oyuncu Ferit Aktuğ dahil olmuştu. Yeni edinilen bilgiye göre ise başarılı oyuncu Bülent Şakrak diziye veda etti.

Geçen yıl dizinin kadrosuna Kahraman Boz karakteri ile katılan usta oyuncu Bülent Şakrak dizinin kadrosundan ayrıldı. Bülent Şakrak önümüzdeki hafta yayınlanacak olan bölümle diziye veda edecek. Senaryo gereği ölerek diziden ayrılacak. Sefirin Kızı her pazartesi saat 20:00'de Star TV'de yayınlanıyor.

Bülent Şakrak kimdir?

26 Ağustos 1977 tarihinde İstanbul'da dünyaya gelmiştir. 1996 yılında tiyatroya adım atmıştır. Sayısız oyunlarda yer almıştır. Tiyatronun dışında pek çok dizi ve filmlerde yer almıştır. Kendisi gibi oyuncu Ceyda Düvenci ile evlidir. Çiftin Ali adında oğlu bulunmaktadır. Yer aldığı dizi ve filmlerden bazıları ise şunlardır:

Filmleri: Son Mektup, İksir, 72. Koğuş, Abim, Kutsal Damacana, Sır Çocukları, Halk Çocuğu, Süper Ajan, İksir, Muro, Melekler ve Kumarbazlar , Eyyvah Eyvah



Dizileri: Neyin Eksik? ,Karanlıklar Çiçeği, İki Yaka Bir İsmail , Arka Sokaklar, Bizim Aile, Beni Bekledinse, Kumsaldaki İzler, Pembe Patikler, İzmir Çetesi, Yıldız Masalı, Küçük Kadınlar ,Kurtlar Vadisi Pusu, Eşref Saati , Kınalı Kar, Gece Gündüz , Kısmet





Güncelleme Tarihi: 13 Şubat 2021, 17:15