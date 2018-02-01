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Bülent Ersoy tüm servetini Mehmetçiğe bağışladı !

Bülent Ersoy, zatürre tedavisi gördüğü hastaneden önceki akşam taburcu oldu. Hastane çıkışı görüntülenen Türk Müziğinin Divası samimi itiraflarda bulundu.

01 Şubat 2018 Perşembe 11:44
Bülent Ersoy tüm servetini Mehmetçiğe bağışladı !

Bülent Ersoy’a hastane çıkışı modacı Gülşah Saraçoğlu ile yaşadığı tartışma soruldu. Ersoy, Saraçoğlu’nun “Bülent Ersoy’u bir şartla affederim, benden özür dileyecek ve Mehmetçik Vakfı’na 100 bin TL bağış yapacak” açıklamasına tepki gösterdi: “Gülşah Hanım’ın lafıyla hareket etmem, ben zaten oraya servetimi bağışladım. Benim için 100 bin TL nedir, çerez parası...” diye yanıt verddi.

Türk Silahlı Kuvvetleri'nin Afrin'e yönelik başlattığı operasyon ile ilgili konuşan Diva ; "Böyle zamanlar da birlik beraberlik içinde olmamız gerek. Ben anne değilim, bir şehit acısını anne kadar hissedemem. Ama biz burada rahat kavga ediyorsak onlara borçluyuz. Yavrularımın ayakları taşa değmesin, hepsi bana haklarını helal etsin” ifadelerini kullandı.

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